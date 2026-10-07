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Preşedintele USR, Dominic Fritz, despre scandalul zborurilor de lux: „Leii suveranişti devin pisici când e vorba de mişmaşurile PSD”

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Dominic Fritz. Foto: Inquam Photo / Octav Ganea
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Preşedintele USR, Dominic Fritz, acuză miercuri PSD şi AUR că fac scut în Parlament ca să nu se afle adevărul despre zborurile de lux pesediste. „Leii suveranişti devin pisici când e vorba de mişmaşurile PSD”, spune liderul USR, el arătând că USR va continua să ceară, la fiecare plen, comisie de anchetă cu privire la zborurile către Mykonos şi cele cu compania Nordis.

„Deputaţii USR au cerut înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă, au cerut ca fiecare deputat să voteze şi să-şi asume public alegerea, nu să se ascundă în spatele a tot felul de tertipuri parlamentare”, transmite Dominic Fritz pe Facebook. 

El arată că pe 8 iulie, în timp ce milioane de români mergeau la muncă, de pe Aeroportul Băneasa decola un avion privat spre Mykonos.

 „O parte din puterea statului era acolo: politicieni PSD, un judecător CCR propus tot de PSD, oameni de afaceri cu condamnări. Politic, Justiţie, afaceri, umăr la umăr. (Judecătorul CCR de la bord avea să voteze şi să declare constituţională legea scrisă de PSD pentru a anula votul timişorenilor).  Ştim că nu e prima oară. Toţi românii au văzut cum Grindeanu, Ciolacu, Simonis şi alţii preferă să-şi facă aranjamentele în zboruri private spre destinaţii de lux, plătite de ţeparii de la Nordis sau de cine ştie cine.  USR cere de săptămâni întregi comisie de anchetă. Cine a plătit toate cheltuielile? Cu cine s-au întâlnit în Mykonos? Ce interese au fost reprezentate? Au negociat ceva pentru ei, privilegiaţii, dar împotriva românilor de rând? Ce căutau politicieni, magistraţi şi oameni de afaceri în acelaşi jet privat?”, precizează preşedintele USR. 

„Hai, curaj, PSD, AUR şi parlamentari de la toate partidele. USR va continua să ceară, la fiecare plen, comisie de anchetă. Televiziunile plătite din bani publici de PSD vor pune pe burtieră „USR face circ în Parlament”, cum au făcut-o azi dimineaţă. Şi tot nu ne vom opri”, mai afirmă Dominic Fritz. 

Parlamentarii USR au protestat, miercuri, în şedinţa Camerei Deputaţilor, purtând pancarte prin care cer răspunsuri cu privire la zborurile către Mykonos în care s-au aflat politicieni PSD şi magistraţi, dar şi cu privire la zborurile plătite de compania Nordis.

USR a cerut şi sancţionarea deputatului PSD Natalia Intotero, pentru încălcări repetate ale Regulamentului Camerei Deputaţilor, prin refuzul de a supune votului deputaţilor solicitarea parlamentarilor USR şi PNL de înfiinţare a comisiei de anchetă care să ancheteze deplasările private de lux către Mykonos şi Nisa, precum şi zborurile Nordis.

Editor : Sebastian Eduard

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