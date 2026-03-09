Președintele USR, Dominic Fritz, vine azi la Digi24

Cu prețurile carburanților umflate de războiul din Orientul Mijlociu și cifrele bugetului național pe masa Coaliției, liderul USR, vine azi la Digi24.

Dominic Fritz va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu la Jurnalul de Seară, de la ora 21:00.

Ce măsuri poate lua Guvernul ca să prevină o spirală inflaționistă din cauza creșterii prețului carburanților? Cum se pun de acord pretențiile PSD, PNL și USR în privința bugetului? Care mai sunt relațiile dintre partidele Coaliției? La ce se așteaptă liderii de la referendumul din PSD pe tema bugetului?

Liderul USR, Dominic Fritz, vine să discute cele mai fierbinți teme ale momentului la Digi24, de la ora 21:00.

