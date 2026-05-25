Live TV

Președinția a încheiat un contract de consultanţă în relaţiile cu SUA. Statul va plăti Eversheds Sutherland până la 565.000 USD pe lună

Data publicării:
Congresul SUA. Foto Profimedia
Congresul SUA. Foto: Profimedia

Administraţia Prezidenţială a anunţat că a încheiat un contract de consultanţă strategică și asistență în relaţiile cu Guvernul şi Congresul SUA pentru a atinge obiective precum creşterea capacităţii de apărare şi de descurajare, atragerea de investiţii cu impact semnificativ, libera circulaţie a cetățenilor, integrarea în structuri internaţionale importante și combaterea criminalității transnaționale. Contractul cu firma Eversheds Sutherland (US) LLP are o durată iniţială de şase luni şi stabileşte un plafon maxim de remunerare de 565.000 de dolari pe lună. 

„Aprofundarea relației strategice cu Statele Unite ale Americii, în toate domeniile, este un obiectiv de interes național, asumat la nivel instituțional și susținut prin consens politic de forțele democratice pro-occidentale din România. El răspunde, de asemenea, unei așteptări a majorității cetățenilor noștri. Prin proiecte bilaterale concrete, în domeniile apărării, securității, energiei și tehnologiilor de vârf, România devine mai puternică, deopotrivă în beneficiul românilor, al aliaților și partenerilor țării noastre. 

În sensul celor de mai sus, Administrația Prezidențială informează că a încheiat un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu Guvernul și Congresul SUA. Contractul vizează atingerea unor obiective de importanță strategică pentru România: creșterea capacității de apărare și de descurajare, atragerea de investiții cu impact semnificativ, integrarea în structuri internaționale importante, libera circulație a cetățenilor, combaterea traficului de persoane și a criminalității transnaționale, și altele. Contractarea acestor servicii s-a făcut pe temeiul unui acord politic asumat explicit de liderii partidelor și formațiunilor parlamentare pro-occidentale și e în conformitate cu atribuțiile constituționale ale Președintelui României în domeniul politicii externe și al securității naționale. 

Contractul a fost încheiat cu firma Eversheds Sutherland (US) LLP, o societate globală prezentă și în România, cu o experiență semnificativă în domeniul relațiilor guvernamentale și al consultanței strategice. Prestigiul câștigat îi conferă companiei Eversheds Sutherland acces direct la mediile politice și administrative relevante la Washington. 

Contractarea acestui tip de servicii reprezintă o practică uzuală în relația cu administrația americană, utilizată și de alte state aliate, pentru facilitarea dialogului instituțional și pentru susținerea unor obiective de interes național în raport cu Administrația și Congresul SUA. Această inițiativă completează demersurile oficiale ale Președintelui României, ale Guvernului, ale Parlamentului și ale celorlalte instituții naționale relevante. 

Obiectivul general al acestui contract este apărarea și promovarea intereselor strategice ale României, consolidarea Parteneriatului cu Statele Unite și creșterea capacității statului român de a apăra eficient interesele cetățenilor noștri într-un context internațional impredictibil. Contractul are o durată inițială de 6 luni și stabilește un plafon maxim de remunerare de 565.000 USD/lună, în funcție de serviciile și livrabilele furnizate. 

Administrația Prezidențială își reafirmă angajamentul pentru transparență instituțională, utilizarea responsabilă a fondurilor publice și consolidarea aportului țării noastre la unitatea euroatlantică, unul din fundamentele politicii externe și de securitate a României”, arată un comunicat emis luni de Administrația Prezidențială. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vladimir putin
1
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete...
aeronava easyjet
2
Un zbor EasyJet din Egipt către Marea Britanie a aterizat de urgență la Roma după ce un...
nicusor dan
3
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
4
Thuma, atac la Bolojan: „Liderii liberali care au construit România știau că un loc se...
Nicușor Dan
5
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
Ilie Dumitrescu, în culmea fericirii: ”Sunt mândru de tine și te iubesc!”
Digi Sport
Ilie Dumitrescu, în culmea fericirii: ”Sunt mândru de tine și te iubesc!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - ROMANIA IN LUMINA - ZIUA COPIILOR NASCUTI PREMATUR -
Consilier de stat la Cotroceni: Legea privind finanțarea ONG-urilor trebuie discutată „cu societatea civilă la masă”
sigla presedintele romaniei
Palatul Cotroceni anunță un acord PSD-PNL-USR-UDMR pentru adoptarea legii salarizării până la finalul lunii iunie. De când se va aplica
diana sosoaca sos cotroceni
Diana Șoșoacă, circ la Palatul Cotroceni în ziua consultărilor cu Nicușor Dan: „Este că-mi stă bine aici?”
Volodimir Zelenski.
„Centrele de decizie” din Kiev, în vizorul lui Putin. Zelenski: Rusia plănuieşte să atace sediul Administraţiei Prezidenţiale
Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan stau de vorba
Bolojan și Ciolacu, poziții diferite în CSAT privind coordonarea programului SAFE. Ce arată documentul Administrației Prezidențiale
Recomandările redacţiei
Andras Demeter
Ministrul Culturii Demeter Andras Istvan și-a dat demisia după ce au...
Screenshot 2026-05-25 172234
DOCUMENT Guvernul a prezentat astăzi noua lege a salarizării. Reforma...
EDL BETA PROTEST OIERI HUNEDOARA 250526_00119
Protest în Hunedoara. Cel mai bogat oier din România, acuzat că nu a...
Russia Ukraine War
Moscova amenință Kievul cu noi atacuri. Îndemnul lui Serghei Lavrov...
Ultimele știri
Lotul Franței, Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Didier Deschhamps, aflat la ultimul turneu final, vine cu câteva surprize
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna premier
„E timpul ca Netanyahu să-i pună piciorul în prag lui Trump”. Doi miniştri israelieni cer intensificarea războiului din Liban
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Iulia Vântur, spectaculoasă la amfAR Gala Cannes 2026. Rochia dramatică în nuanțe strălucitoare a atras toate...
Cancan
Gabriel, un culturist de doar 22 de ani, a fost găsit MORT în casă. Ce au descoperit anchetatorii
Fanatik.ro
Marius Șumudică, la CFR? „Orice antrenor ar merge acolo. E mirajul cupelor europene”. Discuție în direct cu...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea, cadou de peste 100.000 de euro pe final de carieră. Ce mașină și-a cumpărat celebra sportivă
Adevărul
Japonia testează un avion de pasageri de cel puțin două ori mai rapid decât legendarul Concorde. Două ore de...
Playtech
Cu ce se ocupă soțul Liei Olguța Vasilescu. Afacerea în care vrea să investească milioane de euro
Digi FM
Cine este Eugen Tomac, politicianul vehiculat pentru funcția de premier. De la apropiat al lui Traian Băsescu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali nu s-a putut abține și ”a luat-o la țintă” pe Diana Șucu
Pro FM
Jennifer Lopez, șarmantă într-o rochie roșie foarte decoltată, în stil Baywatch. „Fără filtre. O frumusețe...
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Barajele abandonate care sufocă râurile României. Peste 600 de bariere inutile au fost demolate pe râurile...
Newsweek
Categoria de pensionari care nu plătesc CASS chiar dacă au pensie peste 3.000 lei. Casa de Pensii confirmă
Digi FM
Cristian Mungiu, moment inedit după Cannes 2026: "Cred că am dat peste singurul francez care nu ştia ce e un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce fac zilnic oamenii fericiți și sănătoși. Șase obiceiuri simple, confirmate de un studiu Harvard desfășurat...
Digi Animal World
Un cerb „beat” a fost surprins pe marginea unui drum din Franța. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nicolas Cage, despre motivul pentru care Christopher Nolan nu l-a mai căutat niciodată după ce i-a oferit un...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...