Prezidenţiale: Tăriceanu nu spune încă dacă va candida. ALDE publică sondaje în care ar câştiga detaşat

Liderul ALDE susţine că nu a luat încă o decizie privind implicarea în cursa pentru Palatul Cotroceni. În acelaşi timp, o filială ALDE a dat publicităţii primele măsurători privind popularitatea lui Tăriceanu şi a lui Dragnea, în calitate de candidaţi la alegerile prezidenţiale.

"Eu nu m-am hotărât să anunţ o astfel de candidatură şi nici nu o voi face foarte curând. Nu m-am hotărât dacă să candidez, dacă să nu candidez şi, dacă voi candida, în orice caz nu voi face anunţul de pe acum. Aceasta e o chestiune care, sigur, trebuie să fie făcută pe baza unei analize foarte serioase şi în urma unei decizii a partidului. Noi astfel de lucruri nu le-am discutat şi nu avem în plan să le discutăm, deci nu e o problemă de actualitate", a declarat, joi, Călin Popescu Tăriceanu, citat de Agerpres.

Potrivit liderului ALDE, în coaliţie nu s-a discutat încă despre o candidatură comună a PSD-ALDE la scrutinul pentru Cotroceni de anul viitor. Totuşi, ALDE a comandat deja sondaje în care sunt măsurate şansele lui Călin Popescu Tăriceanu şi Liviu Dragnea.

Gazeta de Sud scrie despre un asemenea sondaj, dat publicităţii de filiala Dolj a partidului condus de Tăriceanu. Potrivit datelor citate, numărul doljenilor care doresc candidaţi separaţi la prezidenţiale este aproape egal cu al celor care vor un candidat comun. În acest ultim scenariu, diferenţa dintre Tăriceanu şi Dragnea, la nivelul judeţului Dolj, înclină puternic în favoarea liderului ALDE: 48% faţă de 8%.

Călin Popescu spune, însă, că filialele fac măsurători în perspectiva localelor şi parlamentarelor din 2020, dar şi privitor la evoluţia formaţiunii după primul an de când se află la guvernare. "Pot să vă confirm că am hotărât să facem nişte sondaje pentru filialele noastre, deci pe judeţe, pentru că trebuie să ne pregătim pentru alegerile din 2020, alegerile parlamentare şi locale, şi mă interesează de pe acum să vedem care sunt candidaţii cu potenţial pe care îi avem. Sigur, ne interesează să vedem cum stăm la un an şi câteva luni de la începerea guvernării", susţine liderul ALDE.