Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în exclusivitate la Digi24, că a avut o colaborare bună cu președintele Nicușor Dan, dar a subliniat că problemele din Coaliție trebuie rezolvate între liderii politici. Șeful Guvernului a precizat că nu i s-a cerut demisia de către șeful statului și că nu ia în calcul un astfel de gest până la votul moțiunii de cenzură.

„I-am prezentat domnului președinte întâlnirile pe care le-am avut, aceste situații și sigur că și dânsul urmărește ceea ce se întâmplă în spațiul public, dar am considerat că asta ține de coaliția politică și că aceste probleme trebuie în principal rezolvate între oameni responsabili”, a declarat premierul, în direct la Digi24.

Întrebat dacă actuala criză politică putea fi evitată și dacă președintele a fost un partener în dezamorsarea situației, Ilie Bolojan a subliniat că relația instituțională a funcționat.

„Am avut o colaborare bună cu domnul președinte în toată această perioadă. Eu am căutat și consider că, pentru a putea face ceea ce trebuie pentru țara noastră, în reprezentare externă și în plan intern, trebuie să existe o colaborare între președintele României și prim-ministru. Și am avut această colaborare”, a spus Bolojan.

Două scenarii: bună credință sau interese de putere

Premierul a explicat că eficiența guvernării depinde în mare măsură de buna credință a actorilor politici implicați, sugerând că blocajele apar atunci când intervin interese diferite de cele publice.

Atunci când acționezi, ai două posibilități: să ai de-a face cu oameni de bună credință, care sunt în guvernare pentru a face ceva pentru țară, pentru un proiect public, pentru a îndrepta lucrurile - aceasta este o ipoteză de lucru. Și atunci logica, bunul-simț și rațiunea au rezultate. Sau să ai de-a face cu alte interese, care nu au o logică a bunei guvernări și nicio logică a interesului public, ci o logică a interesului politic, a unor interese de putere și de afaceri, situație în care logica, rațiunea și bunul-simț nu mai au rezultate

Acesta a adăugat că deciziile președintelui sunt asumate independent, iar mandatul său a fost gestionat cu responsabilitate încă de la început.

„Am avut, așa cum am spus, o colaborare bună, iar deciziile domnului președinte îi aparțin. Când am acceptat această funcție, știam că nu este o situație ușoară și am încercat să duc cu demnitate acest mandat”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan: „Nu iau în calcul demisia până la moțiune”

Premierul a precizat explicit că președintele Nicușor Dan nu i-a cerut demisia și că nu intenționează să renunțe la funcție înaintea votului moțiunii de cenzură.

„Nu mi-a cerut Nicușor Dan să îmi dau demisia. Nu iau în calcul să îmi dau demisia până la moțiune”, a subliniat Ilie Bolojan.

Referitor la rolul de mediator al președintelui, premierul a apreciat intenția acestuia, dar a evidențiat limitele dialogului politic în contextul actual.

„Intențiile de a media ale lui Nicușor Dan sunt corecte, dar logica, rațiunea și bunul-simț au loc doar în anumite condiții. De-a lungul anilor, oamenii politici nu mai au încredere nici între ei, pentru că s-au mințit mult între ei”, a declarat Ilie Bolojan.

„Nu există garanţii că PSD nu va recurge la acţiuni politice inclusiv în ce îl priveşte pe preşedintele României”

El a afirmat, înt interviul la Digi24, că preşedintele riscă să nu îşi poată pune în aplicare proiectele promise în campanie, în cazul în care nu are o colaborare bună cu Guvernul, aşa cum s-a întâmplat până în prezent.



„Teama pentru viitor - pentru că o ţară are nevoie de nişte ancore, are nevoie de stabilitate, de o anumită direcţie - este legată de faptul că un preşedinte, pentru a-şi putea pune în practică programul pentru care a fost ales, care are o componentă importantă de tip executiv, are nevoie de o colaborare cu guvernul. Şi, în condiţiile în care nu mai ai o colaborare onestă cu Guvernul, aşa cum a fost în această perioadă, probabilitatea să nu poţi să îţi pui în practică proiectele pe care le-ai angajat în campanie, pentru a aduce bunăstare românilor, riscă să nu mai poată fi puse în practică. La fel cum s-a întâmplat în această perioadă, nimeni nu ne garantează că în perioada următoare PSD nu recurge şi la alte acţiuni în plan politic, aşa cum au acţionat şi în aceşti ani, inclusiv în ce îl priveşte pe preşedintele României”, a spus Bolojan.

Citește și:

Răspunsul premierului legat de posibilitatea alegerilor anticipate. Bănuiala lui Bolojan: „S-ar presupune că există un astfel de plan”

