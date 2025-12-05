Prim-ministrul Ilie Bolojan va susține, de la 15:00, o conferință de presă

Prim-ministrul Ilie Bolojan susține, de la ora 15:00, o conferință de presă, de la sediul Guvernului. Executivul s-a întrunit astăzi în ședință, unde, potrivit surselor Digi24, a fost prezentat și raportul Corpului de Control al ministrului Mediului privind criza de apă potabilă din județele Dâmbovița și Prahova. Tot astăzi, Opoziția a depus o moțiune de cenzură, iar ÎCCJ a anunțat atacarea la CCR a legii privind reforma pensiilor magistraților.

Reprezentanții Guvernului au avut pe parcursul zilei de vineri o ședință în care au dezbătut, printre altele, raportul corpului de control al Ministerului Mediului cu privire la criza de apă de la barajul Paltinu.

În paralel, în aceeași zi, Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat că a atacat la Curtea Constituțională a României proiectul privind pensiile magistraților. Detalii, aici.

Tot vineri, opoziția a depus în Parlament o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Detalii, aici.

