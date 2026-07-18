Prim-vicepreşedintele PSD Victor Negrescu a declarat sâmbătă, în emisiunea „În fața ta” de la Digi24, întrebat dacă PSD se îndreaptă spre suveranism, că „România are nevoie în prezent de un suveranism european”. El a subliniat că, deși există mai multe viziuni în interiorul partidului cu privire la acest subiect, colegii săi „înțeleg că suveranismul nu este o soluție”.

„Sunt mai multe viziuni în interiorul partidului. Dar la cum cunosc eu Partidul Social Democrat, colegii mei înțeleg că suveranismul nu este o soluție. Ori România are nevoie de un suveranism european în prezent, adică de capacitatea de a dezvolta întreaga economie europeană.

Suntem interdependenți la nivel european și mai degrabă aș prezenta lucruri în această manieră. Avem milioane de români care trăiesc în alte state europene și izolarea ar însemna, inclusiv pentru românii din diaspora, pierderea unor oportunități și drepturi”, a spus acesta.

Va mai da PSD președintele României?

Victor Negrescu susține că PSD a greşit în campaniile pentru alegerile prezidenţiale, prin faptul că s-a axat mai mult „pe om” nu pe doctrină.

„Eu cred că scopul nostru este ca ideile şi valorile noastre social-democrate să fie transpuse în politici publice, inclusiv în deciziile adoptate de Guvern sau de preşedintele României. Cred că aici am greşit, în multe campanii prezidenţiale noi ne-am axat foarte mult pe om, or, am uitat, în logica aceasta, ce ne defineşte, de ce vrei să guvernezi, de ce vrei să conduci, de ce vrei puterea. Aici trebuie să învăţăm să explicăm mai bine şi, în contextul acesta, vom avea, probabil, şi un preşedinte cu valori social-democrate”, a răspuns el, întrebat când va mai da PSD preşedintele României.

Despre criza politică

În ce privește eventuale alegeri anticipate, Negresu susține că PSD poate obține acelaşi scor electoral ca la ultimul scrutin parlamentar.

„Nu vreau să vin cu procentaje, dar eu cred că în continuare sunt foarte mulţi români care susţin PSD şi cred că într-o campanie electorală bine gândită putem să avem acelaşi scor ca cel pe care l-am avut la alegerile parlamentare precedente”, a subliniat acesta.

Cu toate acestea, prim-vicepreședintele PSD consideră că anticipatele nu sunt de dorit, afirmând că există alte soluții pentru depășirea crizei.

„Sunt mai multe variante: fie reușim să formăm din nou un guvern cu formațiunile proeuropene, fie revenim la formula rotației, fie adoptăm un guvern de tehnocrați. Există și posibilitatea alegerilor anticipate, deși acestea nu sunt de dorit din perspectiva stabilității României”, a declarat acesta.

„Eu cred că, din momentul în care acel Guvern a căzut în Parlament, trebuia să discutăm imediat despre o nouă formulă guvernamentală. Am susținut ca toate formațiunile proeuropene să revină la aceeași masă și să identificăm un alt premier, probabil propus și agreat de PNL. Aceasta a fost poziția mea și o susțin în continuare”, adaugă el.

Potrivit acestuia, pentru formarea noului Guvern e nevoie de un pact național.

„După toate disputele și atacurile din ultimele luni, este nevoie de un pact național care să depășească partidele politice și să permită formarea unei guvernări comune”, subliniază el.

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Editor : C.L.B.