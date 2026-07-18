Live TV

Exclusiv Prim-vicepreședintele PSD Victor Negrescu: „România are nevoie în prezent de un suveranism european”

Data actualizării: Data publicării:
Prim-vicepreședintele PSD.
Prim-vicepreședintele PSD. Foto: Victor Negrescu/ Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Va mai da PSD președintele României? Despre criza politică

Prim-vicepreşedintele PSD Victor Negrescu a declarat sâmbătă, în emisiunea „În fața ta” de la Digi24, întrebat dacă PSD se îndreaptă spre suveranism, că „România are nevoie în prezent de un suveranism european”. El a subliniat că, deși există mai multe viziuni în interiorul partidului cu privire la acest subiect, colegii săi „înțeleg că suveranismul nu este o soluție”.

„Sunt mai multe viziuni în interiorul partidului. Dar la cum cunosc eu Partidul Social Democrat, colegii mei înțeleg că suveranismul nu este o soluție. Ori România are nevoie de un suveranism european în prezent, adică de capacitatea de a dezvolta întreaga economie europeană.

Suntem interdependenți la nivel european și mai degrabă aș prezenta lucruri în această manieră. Avem milioane de români care trăiesc în alte state europene și izolarea ar însemna, inclusiv pentru românii din diaspora, pierderea unor oportunități și drepturi”, a spus acesta.

Va mai da PSD președintele României?

 Victor Negrescu susține că PSD a greşit în campaniile pentru alegerile prezidenţiale, prin faptul că s-a axat mai mult „pe om” nu pe doctrină. 

„Eu cred că scopul nostru este ca ideile şi valorile noastre social-democrate să fie transpuse în politici publice, inclusiv în deciziile adoptate de Guvern sau de preşedintele României. Cred că aici am greşit, în multe campanii prezidenţiale noi ne-am axat foarte mult pe om, or, am uitat, în logica aceasta, ce ne defineşte, de ce vrei să guvernezi, de ce vrei să conduci, de ce vrei puterea. Aici trebuie să învăţăm să explicăm mai bine şi, în contextul acesta, vom avea, probabil, şi un preşedinte cu valori social-democrate”, a răspuns el, întrebat când va mai da PSD preşedintele României.

Despre criza politică

În ce privește eventuale alegeri anticipate, Negresu susține că PSD poate obține acelaşi scor electoral ca la ultimul scrutin parlamentar.

„Nu vreau să vin cu procentaje, dar eu cred că în continuare sunt foarte mulţi români care susţin PSD şi cred că într-o campanie electorală bine gândită putem să avem acelaşi scor ca cel pe care l-am avut la alegerile parlamentare precedente”, a subliniat acesta.

Cu toate acestea, prim-vicepreședintele PSD consideră că anticipatele nu sunt de dorit, afirmând că există alte soluții pentru depășirea crizei. 

„Sunt mai multe variante: fie reușim să formăm din nou un guvern cu formațiunile proeuropene, fie revenim la formula rotației, fie adoptăm un guvern de tehnocrați. Există și posibilitatea alegerilor anticipate, deși acestea nu sunt de dorit din perspectiva stabilității României”, a declarat acesta.

„Eu cred că, din momentul în care acel Guvern a căzut în Parlament, trebuia să discutăm imediat despre o nouă formulă guvernamentală. Am susținut ca toate formațiunile proeuropene să revină la aceeași masă și să identificăm un alt premier, probabil propus și agreat de PNL. Aceasta a fost poziția mea și o susțin în continuare”, adaugă el.

Potrivit acestuia, pentru formarea noului Guvern e nevoie de un pact național.

„După toate disputele și atacurile din ultimele luni, este nevoie de un pact național care să depășească partidele politice și să permită formarea unei guvernări comune”, subliniază el.

Citește mai mult AICI

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
N11 TINERI DISPARUTI-COPERTA_00044
1
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două...
Eclipsa totală de Soare 2026. Foto Getty Images
2
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va...
ID328654_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu-1536x1024
3
Judecătoarea Ionela Tudor, celebră pentru propoziţia „m-a sunat Lia”, se reîntoarce în...
grindeanu simion
4
Grindeanu îi pune condiții lui Simion pentru un Guvern PSD-AUR: „Sunt chestiuni pe care...
US President Trump to deliver address to nation
5
Scopul explicit al discursului ținut de Donald Trump: pregătirea terenului pentru...
Federația a spus "DA": lovitură pentru FCSB, înaintea meciului din UEFA Conference League!
Digi Sport
Federația a spus "DA": lovitură pentru FCSB, înaintea meciului din UEFA Conference League!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pnrr
Negrescu: Nu se spune suficient în spaţiul public faptul că sunt întârzieri importante în implementarea proiectelor din PNRR
Ministrul Muncii, Florin Manole
„Probleme rezolvabile” în legea salarizării. PSD vine cu amendamente după discuțiile cu sindicatele. Manole: „Nu căutăm nod în papură”
siegfrid muresan
Dispută pe legea salarizării. Mureşan îi dă replica lui Manole: Asemenea unui elev corigent, speră să rezolve în ultima clipă
florin manole face declaratii
Florin Manole, ironii la adresa lui Siegfried Mureșan în pline negocieri pe legea salarizării: „L-am invitat. Sigur nu e pe plajă”
victor negrescu face declaratii
Victor Negrescu (PSD) spune că există trei soluții pentru depășirea crizei politice: „Alegerile anticipate nu sunt de dorit”
Recomandările redacţiei
Ciprian Ciucu.
„A fost un șoc”. Ciucu dezvăluie cum a aflat despre desemnarea lui...
SUA Iran
Iranul anunță că suspendă memorandumul de înțelegere cu SUA. Oficial...
Generalul Oleksandr Sîrski (s) îi prezintă președintelui Zelenski situația frontului din Ucraina
Zelenski ia în calcul să-l demită și pe șeful armatei, Oleksandr...
Peter Magyar
Premierul Ungariei, Peter Magyar, vrea reducerea vârstei de vot la 16...
Ultimele știri
Botswana spune că Rusia îi recrutează cetăţenii prin înşelăciune pentru a lupta în Ucraina
Serviciile secrete ucrainene, despre criza combustibilului din Rusia: „Se pregătește pentru a-i gestiona existența pe termen lung”
Rabinii, noua „armă” a Israelului în lupta împotriva spionajului iranian: „Vă implor, nu există blasfemie mai mare”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anna Lesko, senzuală în lanul de lavandă, doar într-un costum de baie minuscul. Vacanță cu parfum...
Cancan
Ultimul mesaj trimis de Roxana înainte să fie ucisă cu 93 de lovituri de cuțit: Sunt amețită
Fanatik.ro
Cine este fotbalistul necunoscut care a adunat aproape 30 de milioane de urmăritori la Cupa Mondială. Messi...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Fostul mare sportiv îl spulberă pe Ilie Năstase: „Românii îi plătesc pensie de 6.800 de euro lunar! Tăiem de...
Adevărul
„Să te ia dracu, Putin!”. Revolta comercianților care și-au pierdut afacerile în urma atacului cu drone al...
Playtech
Ce drepturi mai are persoana care donează un apartament. Situațiile în care donația poate fi anulată
Digi FM
Mihaela Rădulescu, mesaj neașteptat pe rețelele sociale: „Este timpul să fiu din nou fericită”. Ce a făcut la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E oficial: Barcelona a activat clauza și a făcut al doilea transfer al verii! Surpriză mare
Pro FM
Sore, siluetă armonioasă în costum de baie, în vacanța din Turcia. S-a distrat cu fiica ei în parcurile...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Regretul lui Cillian Murphy după ce a jucat cu Sam Neill în „Peaky Blinders”: „Mi-a plăcut să lucrez cu el, e...
Adevarul
Un bărbat concediat abuziv a refuzat sumele compensatorii. A câștigat în instanță despăgubiri de trei ori mai...
Newsweek
Câți ani trebuie să lucrezi ca să ieși la pensie de limită de vârstă? Când te pensionezi după anul nașterii
Digi FM
Ziua tratează bolnavi de cancer, iar în weekend pilotează avioane. Povestea impresionantă a unei tinere de 27...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
8 obiceiuri simple care ne pot proteja de stres, obezitate și boli cronice. Mulți le-au uitat sau nu le mai...
Digi Animal World
Unii câini pot deveni „dependenți” de jucăriile lor. Ce au descoperit cercetătorii
Film Now
Brad Pitt are doi frați despre care se vorbește foarte rar. Cu ce se ocupă, de fapt, Doug și Julie
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...