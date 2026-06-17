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Prima declarație a lui Ilie Bolojan după convocarea Congresului extraordinar al PNL

Data actualizării: Data publicării:
2026-06-15-1658
Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos / George Calin
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Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că a propus organizarea unui Congres extraordinar al partidului pe 21 iunie, argumentând că formațiunea are nevoie de „claritate”, „decizii asumate” și de o direcție politică confirmată fără echivoc. Liderul liberalilor a afirmat că nu și-a dorit convocarea acestui congres, însă consideră că situația actuală din partid impune o astfel de decizie.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat, miercuri, că a propus organizarea Congresului extraordinar al partidului pe 21 iunie, subliniind că este nevoie de claritate, decizii asumate şi de „o direcţie confirmată fără echivoc”. Liderul PNL a punctat că liberalii nu şi-au dorit acest congres, dar „situaţia o impune”.

„Partidul Naţional Liberal are nevoie de claritate, de decizii asumate şi de o direcţie confirmată fără echivoc. De aceea, am propus astăzi organizarea Congresului Extraordinar al PNL pe 21 iunie. Nu ni l-am dorit, dar situaţia o impune. Este momentul să punem lucrurile în ordine, să clarificăm direcţia partidului şi să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut pentru românii care ne-au acordat încrederea. Sunt convins că a fi coerenţi între ceea ce spunem şi ceea ce facem este o condiţie de bază pentru a putea fi un partid pe care te poţi baza, un partid al modernizării României”, a scris Bolojan, pe pagina sa oficială de Facebook.

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Luni, Biroul Politic Naţional al PNL s-a pronunţat împotriva participării partidului la un Guvern cu PSD (39 de voturi „pentru”, 10 „împotrivă”, patru abţineri), împotriva susţinerii unui Guvern condus de Adrian Veştea (41 de voturi „pentru”, 13 „împotrivă”, două abţineri) şi pentru a-i solicita acestuia să-şi depună mandatul de premier desemnat (39 de voturi „pentru”, 13 „împotrivă”, trei abţineri).

Marţi, PNL a anunţat că Adrian Veştea se situează în afara partidului după ce nu a dat curs ultimatumului de a-şi depune mandatul de premier desemnat.

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Editor : M.I.

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