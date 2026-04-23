Prima declarație a lui Nicușor Dan după demisiile miniștrilor PSD: „Se va întâmpla ceva săptămâna viitoare”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi, în Cipru, că nu a primit oficial demisiile miniştrilor PSD, precizând că ştie ce s-a întâmplat azi și „le aşteaptă”. Întrebat dacă va mai chema partidele la consultări, șeful statului a spus că „sigur se va întâmpla ceva săptămâna viitoare”. 

„Nu, în mod oficial nu. Bineînţeles că ştiu ce s-a întâmplat azi, le aşteptăm şi decidem”, a spus el, potrivit Administrației Prezidențiale.

Întrebat dacă o moţiune de cenzură PSD ar ajuta sau ar escalada şi mai mult criza, şeful statului a refuzat să răspundă.

„Eu sunt mediator, nu vreau să mă pronunţ pe acţiunile fiecăruia dintre partide. Orice aş spune ar fi părtinitor pentru unul sau pentru celălalt”, a subliniat Nicușor Dan.

Preşedintele a fost întrebat şi despre anunţul PNL că nu va mai face parte dintr-un guvern cu PSD.

„Sunt foarte multe scenarii şi nu vreau să intrăm în ele. (..) Cel puţin, ce am perceput eu, tonul discuţiilor s-a mai calmat puţin”, a spus el.

Nicuşor Dan nu a vrut să răspundă nici la întrebarea dacă premierul Ilie Bolojan a performat sau nu în funcţie.

„Dacă v-aş da un răspuns, m-aş plasa într-o parte sau în alta şi vreau să îmi păstrez statutul de mediator”, a afirmat el.

El a menţionat că le va spune liderilor europeni ce a spus şi cetăţenilor români, şi anume că „România păstrează direcţia europeană, că avem patru partide pro-occidentale care doresc să păstreze asta, că pentru noi SAFE, OCDE şi PNRR sunt extrem de importante şi pe astea există consens”.

„Instituţiile funcţionează şi, într-o formă sau alta, România îşi va continua pe drumul la care s-au angajat”, a ţinut să precizeze preşedintele.

Întrebat dacă va mai organiza consultări cu partidele, Nicuşor Dan a anunţat că „sigur, se va întâmpla ceva săptămâna viitoare cu participarea sa”. „O să vă anunţ”, a adăugat el.

Nicușor Dan se află în Cipru, unde participă la reuniunea informală a Consiliului European, în cadrul căreia liderii europeni discută despre securitate energetică, situația din Orientul Mijlociu și viitorul buget al Uniunii Europene.

Un punct central pentru România îl reprezintă negocierile privind viitorul buget al UE, un subiect sensibil care, potrivit președintelui, implică decizii dificile.

„Pentru România, o temă foarte importantă aflată pe agenda Consiliului European informal din Cipru este cea privind viitorul buget al UE. Discuțiile sunt în curs de desfășurare și vor necesita alegeri dificile”, a transmis Nicușor Dan, într-o postare pe X.

