Premierul desemnat, Adrian Veştea, a transmis că îşi asumă această responsabilitate într-un moment de criză politică, mulţumindu-i preşedintelui Nicuşor Dan pentru încrederea acordată. Totodată, el a dat asigurări că știe de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor și cunoaște bine statul român.

Veștea a reamintit că are un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal (PNL).



„Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român şi ştiu de la firul ierbii care sunt aşteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă şi ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în PNL. Am fost de la simplu consilier local, la trei mandate, ulterior, de primar, al treilea mandat de preşedinte de Consiliu Judeţean şi am avut timp de un an jumătate şansa de a fi membru al Guvernului”, a afirmat el, duminică, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Cotroceni, alături de şeful statului şi europarlamentarul Eugen Tomac, care şi-a depus mandatul de premier desemnat.

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Reamintim că Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat, președintele țării, Nicușor Dan anunțând duminică dimineață, într-o declarație de presă, că îl desemnează, ca urmare, pe liberalul Adrian Veștea să formeze Guvernul.

Editor : M.C