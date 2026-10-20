Premierul Luca Niculescu a declarat marți, după ce Guvernul său a primit votul de încredere al Parlamentului, că România iese din șase luni de criză politică, iar noul Executiv își va începe imediat activitatea. Acesta a anunțat că prima ședință de Guvern va avea loc chiar în această seară. Cabinetul Niculescu a obținut cu mult peste cele 233 de voturi necesare pentru învestire.

În prima sa declarație după votul din Parlament, Luca Niculescu le-a mulțumit formațiunilor politice și parlamentarilor care au susținut învestirea Executivului:

„Cu emoție și responsabilitate am primit acest vot. Mulțumesc Parlamentului pentru încredere, mulțumesc PSD pentru susținere, mulțumesc PNL, UDMR, minorităților și parlamentarilor care au votat acest Guvern. Este un moment important pentru România, ieșim din șase luni de criză, ne punem imediat pe treabă. Chiar din această seară vom organiza prima ședință de Guvern. Prioritățile sunt cunoscute. România nu mai poate aștepta”.

Premierul a vorbit, la ieșirea din plenul Parlamentului, despre consecințele blocajului politic din ultimele luni, făcând referire la dificultățile economice și la costurile suportate de populație.

„A fost o zi importantă în Parlamentul României. Le mulțumesc parlamentarilor pentru votul acordat. Știm condițiile în care a fost acordat acest vot. Încheiem cinci luni și jumătate de criză politică, înseamnă costuri pentru români, pe care le resimt în facturi, creșterea șomajului, situația economică, geopolitică. România are un Guvern cu puteri depline. Ne apucăm imediat de treabă, chiar dacă venim din medii și orizonturi diferite, chiar dacă unii sunt politicieni, unii cu multă experiență, iar alții sunt independenți, din lumea academică, artistică, vom forma o echipă și vom lucra împreună”, a declarat premierul.

Editor : A.D.