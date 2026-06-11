Prima „dezertare” din Guvernul propus de Tomac, înainte să ajungă la vot: Adrian Papahagi nu mai vrea la Cultură

Adrian Papahagi a anunțat că face un pas în spate, din cauza „contextului politic”. Acesta era pe lista lui Eugen Tomac să preia Ministerul Culturii și susține că a acceptat inițial nominalizarea crezând că va exista o majoritate perlamentară care să voteze viitorul Cabinet.

Adrian Papahagi a scris pe Facebook cum a ajuns să fie propus pentru Ministerul Culturii:

„La rugămintea premierul desemnat, Eugen Tomac, am acceptat în principiu să fac parte, ca ministru al culturii, dintr-un guvern tehnocrat, iar numele meu a circulat public. Nu am confirmat și nu am dezmințit public, nu am comentat nimic în aceste zile, din loialitate față de premierul desemnat, cu care am o lungă relație de colegialitate, și care a fost mereu onest cu mine (lucru rar în politică). (...)

Am acceptat un potențial rol într-un guvern tehnic, în înțelegerea că sprijinul parlamentar fusese negociat în luna de consultări dintre președinte și partide, și că partidele, incapabile să ofere o majoritate pentru un guvern politic, erau pregătite să accepte această soluție oferită de președintele Nicușor Dan.”

Deși a crezut că va exista o majoritate parlamentară care să susțină viitorul Guvern, Papahagi susține că, în actualul context politic, nu este „dispus să fie parte într-un conflict politic și instituțional”.

„Lupta politică a partidelor și planurile lor electorale sunt legitime, dar nu doresc să fiu prins la mijloc între o tabără pe care o simpatizez, dar care azi e divizată, și una pe care am combătut-o mereu. Am avut o convorbire cu premierul desemnat în acest sens.

Rămân așadar un simplu universitar și cetățean interesat de viața cetății, liber în exprimare. Nu voi comenta însă actualitatea până când noul guvern se prezintă în parlament”, a mai scris acesta.

Reacția vine în contextul în care PNL a decis joi, în urma unei ședințe a conducerii, că nu va vota Cabinetul Tomac. Semnale similare au dat, până acum, și USR și UDMR.

Nici social-democrații nu vor să lase impresia că sunt singurii care îl susțin pe Tomac. Surse din conducerea PSD au explicat pentru Digi24.ro că nici parlamentarii formațiunii nu vor vota, dacă PNL, USR sau UDMR nu își schimbă deciziile.

Citește și: PNL nu susține Guvernul Tomac. Vot în unanimitate în ședința conducerii

Editor : A.G.