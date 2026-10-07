Prima discuție directă între Sorin Grindeanu și Luca Niculescu. Când s-ar putea întâlni premierul desemnat cu liderul PSD (surse)

Prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, și liderul Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, ar fi avut un prim contact direct, după ce aceștia ar fi avut o convorbire telefonică, potrivit unor surse politice citate de Digi24. O primă întâlnire între Niculescu și Grindeanu ar urma să aibă loc joi.

Surse politice au relatat pentru Digi24 că între Sorin Grindeanu și Luca Niculescu ar fi avut loc o convorbire telefonică, în urma căreia s-ar fi stabilit și o întâlnire între cei doi.

Întâlnirea ar urma să aibă loc a doua zi, dar în acest moment nu se știe încă unde va avea loc. În plus, social-democrații nu și-ar dori să vorbească despre împărțirea ministerelor la această primă întâlnire, după cum au subliniat sursele citate de Digi24.

Reamintim că Sorin Grindeanu a anunțat public că susținerea PSD pentru Guvernul propus de Luca Niculescu este condiționată de următorul lucru:

„Ne dorim să vedem dacă există o dorință reală a premierului desemnat de a decupla România de la politicile falimentare marca Bolojan sau marca PNL-USR”, este „linia roșie” impusă de PSD.

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Aceleași surse au mai menționat că votul de învestitură, dacă va avea loc, depinde de momentul în care Luca Niculescu va depune în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri.

Astfel, nu există șanse ca procedura parlamentară să fie organizată în această săptămână. Luca Niculescu are, conform Constituției, 10 zile să ajungă în Parlament.

Termenul curge de marți și va expira joi, 15 septembrie.

Editor : M.G.