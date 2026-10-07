Prima discuție directă între Sorin Grindeanu și Luca Niculescu. Când s-ar putea întâlni premierul desemnat cu liderul PSD (surse)

Prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, și liderul Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, ar fi avut un prim contact direct, după ce aceștia ar fi avut o convorbire telefonică, potrivit unor surse politice citate de Digi24. O primă întâlnire între Niculescu și Grindeanu ar urma să aibă loc joi.
Surse politice au relatat pentru Digi24 că între Sorin Grindeanu și Luca Niculescu ar fi avut loc o convorbire telefonică, în urma căreia s-ar fi stabilit și o întâlnire între cei doi.
Întâlnirea ar urma să aibă loc a doua zi, dar în acest moment nu se știe încă unde va avea loc. În plus, social-democrații nu și-ar dori să vorbească despre împărțirea ministerelor la această primă întâlnire, după cum au subliniat sursele citate de Digi24.
Reamintim că Sorin Grindeanu a anunțat public că susținerea PSD pentru Guvernul propus de Luca Niculescu este condiționată de următorul lucru:
„Ne dorim să vedem dacă există o dorință reală a premierului desemnat de a decupla România de la politicile falimentare marca Bolojan sau marca PNL-USR”, este „linia roșie” impusă de PSD.