Prima întâlnire la nivel înalt România – administrația Trump. Ministrul de Externe va discuta cu secretarul de stat Marco Rubio

Fotografii: Inquam Photos/ Profimedia

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, se află, miercuri, în SUA şi va avea consultări politico-diplomatice cu secretarul de stat american, Marco Rubio. Este primul înalt oficial român care discută cu reprezentanţi de rang înalt ai administraţiei Trump. Marco Rubio este şi consilierul pentru securitate naţională al preşedintelui Donald Trump.

Potrivit unui anunţ oficial al MAE, miercuri, ministrul Oana Ţoiu se află în vizită oficială în Statele Unite ale Americii, la Washington D.C.

Programul vizitei include, între altele, consultări politico-diplomatice cu secretarul de stat american, Marco Rubio.

Departamentul de Stat al SUA a anunţat că întâlnirea cu Oana Ţoiu va avea loc la ora locală 14.30 (21.30 – ora României), iar presa nu are acces.

Agenda discuţiilor nu a fost făcută publică nici de către MAE, nici de Departamentul de Stat al SUA.

Este prima întâlnire de nivel înalt cu noua administraţie Trump, în condiţiile în care autorităţile române pregătesc o vizită pe care preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că o va face în SUA anul viitor.

Recent, într-un interviu la Euronews, întrebat când va avea loc vizita sa în SUA, Nicuşor Dan a răspuns: „Cel mai probabil va fi în primul trimestru din 2026”.

Preşedintele a afirmat că vrea ca deplasarea în SUA să fie consistentă pe cele două direcţii pe care le consideră cele mai importante - securitate şi economie.

„Pe securitate lucrurile sunt într-o continuitate. Există comenzi de echipament militar care sunt în curs ale României către SUA. Există o prezenţă militară americană în România, câteva mii de soldaţi. Aici este o continuitate pe care ne-o dorim să îşi urmeze cursul firesc.

Pe partea economică, ne dorim foarte mult investiţii americane în România. Avem potenţial de care am vorbit - gaz la Marea Neagră, o competenţă peste medie în zona de IT, tehnologie”, a mai declarat şeful statului. Potrivit acestuia, vizita la cel mai înalt nivel, pentru a se concretiza cu acorduri semnate, trebuie precedată de vizite la nivel tehnic.

În agenda vizitei ministrului Oana Ţoiu la Washington comunicată de MAE figurează o întrevedere cu reprezentanţi ai companiilor membre ale American Romanian Business Council (Consiliul de Afaceri Româno-American, AMRO).

