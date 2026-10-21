Prima OUG a Guvernului Luca Niculescu: ce atribuții au vicepremierul și cei doi miniștri delegați

Vicepremierul Marian Neacşu, ministru al Afacerilor Interne, va coordona instituţiile publice şi structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi va dispune de un cabinet propriu format din trei posturi de personal contractual, distinct de cabinetul organizat în cadrul ministerului pe care îl conduce, conform Ordonanţei de Urgenţă adoptate marţi seară de Guvernul Luca Niculescu, în prima sa şedinţă. OUG consemnează şi instituirea celor două posturi de ministru delegat, pentru Digitalizare, respectiv, pentru Învăţământ Preuniversitar. Autoritatea pentru Digitalizarea României se va afla în coordonarea ministrului pentru Digitalizare, care la rândul său se va afla sub coordonarea ministrului Economiei, potrivit News.ro.

Ce prevede OUG pentru postul de vicepremier deținut de Marian Neacșu, ministru al Afacerilor Interne

„Prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/2026 pentru acordarea încrederii Guvernului, în cadrul Guvernului României funcţionează un post de viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne. Atribuţiile viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, în calitatea sa de viceprim-ministru, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului”, prevede actul normativ.

De asemenea, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, coordonează instituţiile publice şi structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

„Viceprim-ministrul cu portofoliu îşi desfăşoară activitatea, în această calitate, prin aparat propriu de lucru, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, formată dintr-un consilier de stat şi 2 secretari de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea viceprim-ministrului. Pentru activitatea desfăşurată în calitate de viceprim-ministru, acesta dispune de un cabinet propriu format din trei posturi de personal contractual, distinct de cabinetul organizat în cadrul ministerului pe care îl conduce”, mai prevede OUG.

Cheltuielile necesare desfăşurării activităţii aparatului propriu de lucru şi a cabinetului prevăzute se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Indemnizaţia aferentă funcţiei de membru al Guvernului şi cheltuielile cabinetului organizat în cadrul ministerului pe care îl conduce se asigură prin bugetul ministerului respectiv, în condiţiile legii.

Ministrul delegat pentru Digitalizare va fi în coordonarea Ministrului Economiei

Conform OUG, postul de ministru delegat pentru digitalizare şi inteligenţă artificială va funcţiona în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului. Ministrul, funcţie deţinută de Bogdan Dumitru, va fi în coordonarea ministrului Economiei, funcţie ocupată de Faniel Zamfir.

„Ministrul delegat pentru digitalizare şi inteligenţă artificială exercită atribuţiile în domeniul digitalizării şi inteligenţei artificiale stabilite prin hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului. (3) Ministrul delegat pentru digitalizare şi inteligenţă artificială este ajutat de doi secretari de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului delegat, cu avizul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului, suplimentar faţă de numărul reglementat conform legii”, se mai arată în prima OUG a Guvernului Niculescu.

Cheltuielile necesare desfăşurării activităţii ministrului delegat pentru digitalizare şi inteligenţă artificială, a secretarilor de stat şi a cabinetului acestuia se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.

Autoritatea pentru Digitalizarea României, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, se află în coordonarea ministrului delegat pentru digitalizare şi inteligenţă artificială.

Ce statut va vaea ministrul delegat pentru Învățământ Preuniversitar

„În cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării se înfiinţează funcţia de ministru delegat pentru învăţământ preuniversitar, care îşi desfăşoară activitatea în coordonarea ministrului educaţiei şi cercetării. (2) Ministrul delegat pentru învăţământ preuniversitar exercită atribuţiile din domeniul învăţământului preuniversitar stabilite prin hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (3) Ministrul delegat pentru învăţământ preuniversitar este ajutat de doi secretari de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului delegat, cu avizul ministrului educaţiei şi cercetării, suplimentar faţă de numărul reglementat conform legii”, prevede OUG.

Ce atribuții au miniștrii delegați

În exercitarea atribuţiilor, miniştrii delegaţi emit ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

Miniştrii delegaţi iniţiază şi avizează proiecte de acte normative şi contrasemnează actele normative adoptate de Guvern, potrivit legii, corespunzător domeniilor pentru care au fost învestiţi, împreună cu ministrul de resort.

Delimitarea atribuţiilor miniştrilor delegaţi faţă de cele ale miniştrilor de resort, precum şi structurile şi instituţiile prin care se exercită aceste atribuţii se stabilesc prin hotărâri de Guvern.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a OUG, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Secretariatul General al Guvernului propun Guvernului spre adoptare proiectele actelor normative necesare aplicării prevederilor ordonanţei de urgenţă.

Modificări vizând Secretariatul General al Guvernului

„Guvernul are un secretariat general, condus de secretarul general al Guvernului, care are rangul de ministru sau, după caz, calitatea de înalt funcţionar public şi este numit prin decizie a prim-ministrului", prevede OUG, prevederea legală actuală fiind "Guvernul are un Secretariat General care este condus de secretarul general al Guvernului care are rang de ministru, numit prin decizie a prim-ministrului.”

Şi în cazul secretarilor generali adjuncţi, aceştia pot avea rangul de secretar de stat sau, după caz, „calitatea de înalţi funcţionari publici”.

Editor : B.E.