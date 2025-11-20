Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce mercenarul Horațiu Potra a fost adus în țară

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis joi, despre readucerea în ţară, sub escortă, a mercenarului Horaţiu Potra, că este o operaţiune care confirmă angajamentul ferm al statului român şi anume că ordinea constituţională se apără, iar cei suspectaţi de acţiuni împotriva acesteia ajung în faţa justiţiei.

„Operaţiunea de readucere în ţară, sub escortă, a lui Horaţiu Potra şi a lui Dorian şi Alexandru Potra confirmă angajamentul ferm al statului român: ordinea constituţională se apără, iar cei suspectaţi de acţiuni împotriva acesteia ajung în faţa justiţiei”, a scris preşedintele Nicuşor Dan pe Facebook.

„Apreciez efortul Ministerelor Justiţiei şi Afacerilor Interne şi tuturor instituţiilor internaţionale care au cooperat pentru acest rezultat”, a mai transmis şeful statului.

Horațiu Potra a fost adus sub escortă în România joi, după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite au aprobat extrădarea sa. Alături de el au mai fost aduși fiul și nepotul lui, cercetați în același dosar penal.

Pe numele lui Potra este emis un mandat de arestare în lipsă în dosarul Parchetului General privind infracțiuni împotriva ordinii constituționale.

Poliția Română a precizat că Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său au ajuns pe Aeroportul Otopeni joi, în jurul orei 16.00.

„La data de 20 noiembrie 2025, o escortă a Poliţiei Române a adus în ţară 3 persoane, urmărite internaţional, pe numele cărora au fost emise mandate de arestare preventivă. Astfel, poliţiştii au adus în ţară un bărbat, de 55 de ani, din judeţul Sibiu, urmărit internaţional pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive”, a anunţat Inspectoratul General al Poliţiei Române.

„De asemenea, au fost aduşi în ţară alţi doi bărbaţi, de 19 şi 31 de ani, ambii din judeţul Sibiu, urmăriţi internaţional pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, având emise pe numele acestora mandate de arestare preventivă”, a mai transmis IGPR.

Cele trei persoane - Horaţiu Potra, Alexandru Cosmin Potra şi Dorian Potra - urmează a fi introduse în unităţi de arest, în vederea executării mandatelor, potrivit sursei citate.

Editor : C.L.B.