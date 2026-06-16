Prima reacție a liberalilor după expirarea ultimatumului. Dan Motreanu: PNL îi solicită lui Adrian Veştea să îşi depună mandatul

Secretarul general al PNL Dan Motreanu a reacţionat marţi, după ce ultimatumul dat lui Adrian Veştea pentru a-şi depune mandatul de premier desemnat a expirat, iar acesta a precizat că nu renunţă, solicitându-i din nou lui Veştea să renunţe la nominalizarea ca premier. De asemenea, a reamintit deciziile de luni seară ale conducerii liberale şi i-a cerut preşedintelui Nicuşor Dan să convoace noi consultări. „PNL îşi ia deciziile în interiorul partidului, nu acceptă decizii impuse din afară”, spune Motreanu.

„Biroul Politic Naţional al PNL a menţinut decizia de a nu guverna cu PSD. Nu vom vota învestirea lui Adrian Veştea în postul de premier, pentru că este o decizie luată cu încălcarea spiritului democraţiei parlamentare, în afara PNL, fără consultarea PNL. PNL îi solicită lui Adrian Veştea să îşi depună mandatul, ţinând cont de faptul că nu are sprijinul PNL", a scris Motreanu pe Facebook după ce ultimatumul dat lui Veştea a expirat, la ora 10 şi după ce Veştea a anunţat pentru a doua oară că nu îşi depune mandatul.

El reafirmă că parlamentarii liberalii nu vor vota Guvernul Veştea şi că orice membru PNL care acceptă funcţia de ministru sau prim-ministru fără a fi mandatat de partid va fi exclus.

„PNL îşi ia deciziile în interiorul partidului, nu acceptă decizii impuse din afară. Democraţia înseamnă decizii luate la vedere, împreună cu partidele votate de cetăţeni, nu decizii luate în mod secret", spune Dan Motreanu.

Totodată subliniază că liberalii consideră necesară reluarea dialogului politic, iar solicitarea PNL către preşedintele României este de a convoca noi consultări pentru identificarea unei soluţii clare şi asumate.

„Toate opţiunile trebuie analizate transparent, inclusiv varianta unui guvern minoritar, în baza unui acord naţional care să asigure stabilitatea ţării. PNL trebuie să rămână un partid liber şi fidel propriilor decizii”, conchide Dan Motreanu.

Editor : B.E.