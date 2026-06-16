Live TV

Prima reacție a liberalilor după expirarea ultimatumului. Dan Motreanu: PNL îi solicită lui Adrian Veştea să îşi depună mandatul

Data publicării:
dan motreanu
Dan Motreanu, secretar general PNL. Foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu

Secretarul general al PNL Dan Motreanu a reacţionat marţi, după ce ultimatumul dat lui Adrian Veştea pentru a-şi depune mandatul de premier desemnat a expirat, iar acesta a precizat că nu renunţă, solicitându-i din nou lui Veştea să renunţe la nominalizarea ca premier. De asemenea, a reamintit deciziile de luni seară ale conducerii liberale şi i-a cerut preşedintelui Nicuşor Dan să convoace noi consultări. „PNL îşi ia deciziile în interiorul partidului, nu acceptă decizii impuse din afară”, spune Motreanu.

„Biroul Politic Naţional al PNL a menţinut decizia de a nu guverna cu PSD. Nu vom vota învestirea lui Adrian Veştea în postul de premier, pentru că este o decizie luată cu încălcarea spiritului democraţiei parlamentare, în afara PNL, fără consultarea PNL. PNL îi solicită lui Adrian Veştea să îşi depună mandatul, ţinând cont de faptul că nu are sprijinul PNL", a scris Motreanu pe Facebook după ce ultimatumul dat lui Veştea a expirat, la ora 10 şi după ce Veştea a anunţat pentru a doua oară că nu îşi depune mandatul.

El reafirmă că parlamentarii liberalii nu vor vota Guvernul Veştea şi că orice membru PNL care acceptă funcţia de ministru sau prim-ministru fără a fi mandatat de partid va fi exclus.

„PNL îşi ia deciziile în interiorul partidului, nu acceptă decizii impuse din afară. Democraţia înseamnă decizii luate la vedere, împreună cu partidele votate de cetăţeni, nu decizii luate în mod secret", spune Dan Motreanu.

Totodată subliniază că liberalii consideră necesară reluarea dialogului politic, iar solicitarea PNL către preşedintele României este de a convoca noi consultări pentru identificarea unei soluţii clare şi asumate.

„Toate opţiunile trebuie analizate transparent, inclusiv varianta unui guvern minoritar, în baza unui acord naţional care să asigure stabilitatea ţării. PNL trebuie să rămână un partid liber şi fidel propriilor decizii”, conchide Dan Motreanu.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
adrian vestea si eugen tomac la cotroceni
2
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
3
Ce crede Băsescu despre încercarea de suspendare a președintelui Dan: La cât de...
adrian vestea la cotroceni
4
Anunțul lui Adrian Veștea, după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum. Planul PNL dacă...
vestea inquam george calin
5
PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea și îl amenință cu excluderea dacă nu-și depune...
FIFA a făcut anunțul, după ce s-a cerut excluderea arbitrului Shaun Evans de la Cupa Mondială, pentru gestul făcut
Digi Sport
FIFA a făcut anunțul, după ce s-a cerut excluderea arbitrului Shaun Evans de la Cupa Mondială, pentru gestul făcut
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Petrișor Peiu, senator AUR.
Petrișor Peiu neagă plecarea a 10 parlamentari AUR din partid: E o informație fabricată
BUCURESTI - PARCHETUL GENERAL - USR - PLANGERE PRIM MINISTRU - 30 DEC 2024
Irineu Darău, atac dur la adresa premierului desemnat: „S-a urcat maimuța în copac și i se vede fundul. Acesta este Adrian Veștea”
Vestea_Mihail
Mihail Veştea , care are o legătură de rudenie „mult îndepărtată” cu premierul desemnat: Cred că nimeni nu vrea să scindeze partidul
2026-06-15-1467
Adrian Veștea spune că nu își schimbă decizia: „Sunt convins că acest Guvern va trece”
2026-06-15-1569
Adrian Veștea a ignorat ultimatumul PNL: „Mergem înainte!” | PSD așteaptă o decizie a UDMR pentru a discuta apoi cu premierul desemnat
Recomandările redacţiei
arde, uite cum arde
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre...
profimedia-0952903562
Primele petroliere iraniene au trecut prin zona fostei blocade SUA...
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
Criză politică în Ungaria: Viktor Orban acuză „jefuirea țării” și...
symbolic black padlock stands in the narrow Strait of Hormuz on a map of Iran. Conceptual image representing oil transit blockage, geopolitical tensio
Dezacord la summitul G7: Donald Trump dă asigurări că Strâmtoarea...
Ultimele știri
„Trump, manipulat ca o marionetă”. Fostul consilier al președintelui SUA, John Bolton, critică acordul cu Iranul: „O afacere proastă”
Digi24, cea mai de încredere și mai urmărită televiziune de știri din România
CM 2026. Cine este Vozinha, portarul de 40 de ani care e considerat eroul meciului Spania-Capul Verde: „Cea mai bună armă e unitatea”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii au șanse uriașe în carieră și noroc la bani. Luna Nouă din Gemeni aduce schimbări importante.
Cancan
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de...
Fanatik.ro
Ce înseamnă, de fapt, Vozinha, porecla portarului din Capul Verde care a anihilat Spania la Cupa Mondială
editiadedimineata.ro
Patru fake news care au dominat agenda europeană în luna mai: hantavirusul și drona din Galați, printre altele
Fanatik.ro
Câți bani a plătit celebrul fan român pentru a asista la meciul Canada – Bosnia! S-a bucurat la golul lui...
Adevărul
De ce a riscat Nicușor Dan un conflict major cu Ilie Bolojan pentru desemnarea lui Adrian Veștea
Playtech
Ce studii are Adrian Veștea. Premierul desemnat a urmat cursurile unei universități care a fost desființată
Digi FM
De ce tatăl Simonei Halep nu ar fi de acord cu presupusa relație a fostei campioane. Cele două motive invocate
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil! A marcat pentru Iran în SUA și ce a urmat face înconjurul lumii
Pro FM
Shania Twain, dezvăluiri despre cel mai greu moment din viața ei: „Îmi detestam corpul, nu mă mai puteam uita...
Film Now
A rupt tăcerea după 50 de ani. Jodie Foster, despre momentul decisiv din viața ei: „Totul s-a schimbat...
Adevarul
„Ești din România? Bine, ești pregătită!” Povestea tinerei care a cucerit una dintre cele mai prestigioase...
Newsweek
Pentru care perioade NU se dau puncte de stabilitate la pensie? Cum sunt dezavantajați cei cu grupe de muncă?
Digi FM
La aproape 60 de ani, mama Antoniei a obținut diploma de licență. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Secretul din culisele "Mrs. Doubtfire". Robin Williams a încercat să salveze viitorul unei actrițe de 14 ani...
UTV
Zendaya și Tom Holland au întors toate privirile la Madrid. Cei doi au dat startul turneului pentru...