Prima reacție a lui Cătălin Rădulescu, după ce PSD Argeș i-a retras sprijinul

PSD Argeș a decis, în Comitetul Executiv al filialei din Pitești, reunit joi seara, să îi retragă sprijinul politic deputatului Cătălin Rădulescu. Acesta spune că a luat la cunoștință decizia și a precizat că nu a fost exclus din PSD.

Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

De asemenea, au apărut informații potrivit cărora PSD Argeș ar urma să voteze vineri și excluderea din partid a lui Cătălin Rădulescu. Deputatul spune că, din punctul său de vedere, nu a greșit cu nimic și că avea tot dreptul să candideze la funcția de vicepreședinte al PSD.

„E tare asta! Păi să încerce (n.r. să mă excludă), nu-i problemă. Eu de-abia aștept! Dreptul de a candida, conform statutului, este al oricărui membru. Din contră, eu aș spune că, dacă domnul Valeca accepta să mă lase pe mine să candidez și nu să candideze dânsul - am înțeles că domnul Țuțuianu nu ar fi dorit să mă contracandideze - în acest caz aș fi fost singurul candidat pe regiune - aș fi ieșit vicepreședinte pentru Argeș. Eu nu am făcut decât să candidez, așa cum permit și statutul și Comitetul Executiv. Dacă are vreo problemă domnul Valeca, să întrebe Comitetul Executiv al PSD de ce mi-a dat voie să mă înscriu în cursă.

Dacă domnul președinte Dragnea avea vreo problemă că sunt doi candidați de la Argeș, nu mă lăsa să candidez. Domnul președinte Dragnea s-a oprit de două ori la mine în timpul Congresului și m-a întrebat de ce nu mă duc în sală să îmi fac lobby. I-am răspuns că e competiția domnilor Valeca și Țuțuianu. Și a râs. Dacă domnul președinte Dragnea ar fi dorit să îl sprijine pe domnul Valeca, ar fi ieșit vicepreședinte. Asta ca să fie clar pentru toată lumea. Și dacă lua cele 51 de voturi ale mele, domnul Valeca tot pierdea”, a declarat Rădulescu, conform Jurnalului de Argeș.

În plus, într-o intervenție la Realitatea, Rădulescu a precizat că nu se pune problema excluderii sale din partid, ci este vorba doar despre retragerea sprijinului politic. „Nu am fost exclus din partid, mi s-a retras sprijinul. Eu nu mă tem de absolut nimic. Cred că există democrație, opinii diferite...eu nu cred că în statutul ăsta am ajuns pentru că am vrut să candidez sau pentru că am spus că nu e normal să se aleagă regional”, spus Rădulescu.

„Imaginea organizaţiei a fost grav afectată şi trebuia luată o măsură. Propunerea a fost aceea de retragere a sprijinului politic pentru orice funcţie de parlamentar, europarlamentar, preşedinte al Consiliului Judeţean, primar, viceprimar şi orice funcţie numită în cadrul administraţiei publice centrale sau locale”, a declarat preşedintele PSD Piteşti, Cristian Gentea.

„Din cei 55 de membri ai Comitetului Executiv Municipal au fost prezenţi 51. În urma votului, au fost 40 de voturi pentru retragerea sprijinului politic, cinci voturi împotrivă şi şase abţineri”, a mai precizat Gentea.