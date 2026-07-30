Președintele USR susține că social-democrații pun în pericol banii din PNRR, pentru că amendamentul propus de PSD la noua lege a integrității este neconstituțional. Dominic Fritz anunță că va ataca legea la Curtea Constituțională.

Fritz: Riscăm să pierdem bani din PNRR

„Acest amendament pune în pericol aproape 800 de milioane de euro din PNRR.

El introduce o nouă sancțiune pentru toate faptele de incompatibilitate și conflict de interese săvârșite anterior intrării în vigoare a legii: încetarea mandatului în termen de 30 de zile.

Este evident că acest amendament a fost introdus în mod vădit pentru situația mea. Cred că toată lumea vede acest lucru”, a declarat Dominic Fritz, joi, la Parlament.

Liderul USR susține că regula se va aplica oricărei persoane care a fost vreodată găsită în stare de incompatibilitate sau conflict de interese și că este o măsură neconstituțională, dat fiind că se propune aplicarea acesteia retroactiv.

„Este absurd ca, în cazul meu, la șase ani de la presupusa faptă, Parlamentul să inventeze o nouă sancțiune.

Acest lucru este extrem de grav și ar trebui să îi intereseze pe toți românii. Această formă a legii nu va putea găsi susținerea partidelor care susțin statul de drept. Dacă, totuși, va fi adoptată, președintele se va afla în situația de a decide dacă promulgă sau nu o lege neconstituțională.

Va exista și o sesizare la Curtea Constituțională, iar toate acestea vor face ca legea să nu poată intra în vigoare. (...) Ajungem deja în zona unei republici bananiere. Este extrem de periculos nu doar pentru că este vizat un adversar politic, ci și pentru că riscăm să pierdem banii din PNRR”, a mai spus Fritz.

Ce prevede amendamentul propus de PSD

Amendamentul depus în Comisia Juridică a Senatului prevede că „personale față de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a prezentei legi le încetează de drept funcția sau deminitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Măsura a fost propusă de senatorul PSD Ion Cristinel Rujan și, pe lângă voturile social-democraților din comisie, amendamentul a fost susținut și de AUR, dar și de unii senatori PNL. Mai multe detalii AICI.

Decizia instanței

Scandalul vine în contextul în care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis definitiv, luna trecută, că Agenția Națională de Integritate (ANI) are dreptate în disputa cu Dominic Fritz, confirmând raportul ANI prin care primarul Timișoarei a fost declarat în conflict de interese.





Editor : A.G.