Live TV

Prima reacție a lui Eugen Tomac după explozia din Constanța: Instituțiile să fie mai vigilente și să comunice mai clar

Data actualizării: Data publicării:
tomac face declaratii
Foto: Inquam Photos / George Călin

Eugen Tomac, desemnat recent pentru funcția de prim-ministru, a transmis că vigilența instituțiilor din România trebuie să crească, pentru că ne aflăm într-o perioadă în care incidentele de securitate se înmulțesc. Tomac a mai precizat că, în astfel de situații, este nevoie de un Guvern cu puteri depline.

„Ne aflăm într-o perioadă în care incidentele de securitate încep să se înmulțească. În mod natural, ele alimentează un sentiment de incertitudine în spațiul public.

De aceea, este foarte important ca nivelul vigilenței instituțiilor statului să crească la pachet cu asumarea responsabilității din partea factorilor de decizie. Acest lucru trebuie făcut în paralel cu o comunicare mai eficientă și clară, care să nu lase loc apariției unor teorii conspiraționiste”, a scris Tomac pe Facebook. 

Premierul desemnat a mai transmis că românii trebuie să aibă încredere că instituțiile funcționează: 

„Românii să aibă încredere că instituțiile vor funcționa așa cum trebuie și că singura preocupare este siguranța cetățenilor noștri. Mă bucură faptul că autoritățile au intervenit pentru izolarea zonei din Portul Constanța și nu au existat victime.

Cu cât vom avea mai repede un Guvern cu puteri depline, care să poată gestiona integrat astfel de situații, cu atât mai bine.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

O reacție a avut și președintele Nicușor Dan. Șeful statului a declarat că au existat informații care arătau că drona ajunsă în Portul Constanța va exploda, însă nu a vrut să facă publice mai multe informații pentru moment (declarația președintelui, AICI).

Citește și: Explozie în Portul Constanța: o dronă s-a autodetonat. Alte patru ambarcațiuni ar fi în zona costieră. Plajele din stațiuni, evacuate

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
explzoie drona port constanta
1
Explozie în Portul Constanța: o dronă ucraineană s-a autodetonat. Anunțul ISU: Nu mai...
olguta vasilescu
2
Reacția Olguţei Vasilescu după ce Constantin Toma și-a dat demisia din conducerea PSD...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
3
Lia Olguţa Vasilescu, despre legea salarizării: „Mie nu-mi convine să cresc cu peste două...
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
4
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de...
variola maimutei mpox
5
Doi cercetători au fost reținuți în SUA pentru că au încercat să introducă virusul mpox...
Și-a "bătut joc" de fata președintelui, chiar sub ochii lui: "O infamie / Să îți fie rușine!"
Digi Sport
Și-a "bătut joc" de fata președintelui, chiar sub ochii lui: "O infamie / Să îți fie rușine!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drona port ct3
Un producător de drone explică: Cum poate fi detectată o dronă maritimă când se apropie de un port
explozie in portul constanța
Mărturii după explozia dronei maritime din portul Constanța: „Lucram pe navă, vă dați seama că ne-am speriat”
New Generation Sea Drone Sea Baby - Ukraine
Patru drone au explodat vineri în zona Mării Negre: două în zona Portului Constanța, două în partea ucraineană (surse)
explozie in portul constanța
Ce scrie presa internaţională despre explozia dronei din Portul Constanţa
eugen tomac nicusor dan cotroceni
Nicușor Dan: E o chestiune de responsabilitate ca Guvernul Tomac să treacă
Recomandările redacţiei
drona port CT2
Marina Ucraineană: Drona care a explodat în Portul Constanța, bruiată...
nicusor dan telefon spartan
Nicușor Dan, reacție după explozia dronei din Portul Constanța...
AMBASADA RUSIEI
Prima reacție a Rusiei după explozia din Portul Constanța: Ambasada...
coiful de la cotofenesti si trei bratari de aur din tezaurul dacic
Furtul tezaurului dacic din Muzeul Drents: cei trei suspecți au fost...
Ultimele știri
Putin a fost informat despre scrisoarea lui Zelenski. Naționaliștii ruși o critică: „A vrut să facă un spectacol”
Maria Zaharova compară Armenia cu o „iubită neserioasă”, pe fondul legăturilor țării cu UE: „Ați ieși cu o fată ca asta?”
BAT România marchează Ziua Mondială a Mediului prin progrese în gestionarea apei și un angajament ferm pentru protejarea mediului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sharon Stone, adevărul despre sfârșitul căsniciei sale. Ce i-a interzis fostul soț: „Nu mă joc cu viața mea”
Cancan
S-a aflat adevărul despre drona care a explodat în urmă cu doar câteva minute la Constanța! Ce au găsit...
Fanatik.ro
Câţi bani bagă Renovatio la Dinamo! Bugetul de care au nevoie “câinii” pentru calificarea în cupele europene
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Ce bijuterii de lux are Aryna Sabalenka în colecția personală. Tenismena adoră accesoriile scumpe
Adevărul
Romina Gingașu, soția moștenitorului Ferrari, cumpără un apartament familiei din Galați afectate de drona...
Playtech
Cine poate ieși mai devreme la pensie. Trei situații prevăzute de noua lege care îi avantajează pe români
Digi FM
Vila unde regina Elisabeta a II-a își savura ceaiul la malul mării a fost scoasă la vânzare. Cum arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristi Chivu le-a spus italienilor totul: "Am zis că Inter mă va da afară!"
Pro FM
Cu ce se ocupă Claudia Pavel de când a dispărut din lumina reflectoarelor. Fanii, cuceriți de cele mai...
Film Now
Jennifer Lopez, în centrul speculațiilor despre operații estetice, după o apariție care a făcut valuri: "De...
Adevarul
Angajatorii sunt obligați, de pe 7 iunie, să justifice diferențele de salariu. Ce drepturi noi au angajații...
Newsweek
Un tribunal a declarat contributiv la pensie stagiul aferent grupelor de muncă. Alt tribunal a refuzat. De ce?
Digi FM
„Era furios”. Sharon Stone dezvăluie reacția halucinantă a soțului ei când medicii i-au recomandat o dublă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Obiceiul de seară care îți afectează creierul fără să îți dai seama. Mulți îl practică înainte de culcare
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Jennifer Aniston face declarații rare, la mai bine de 20 de ani, despre Brad Pitt. Ce a spus despre apariția...
UTV
Jennifer Lopez a purtat pantofi românești pe străzile din New York. Cine a creat modelul purtat de vedetă?