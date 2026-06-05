Prima reacție a lui Eugen Tomac după explozia din Constanța: Instituțiile să fie mai vigilente și să comunice mai clar

Eugen Tomac, desemnat recent pentru funcția de prim-ministru, a transmis că vigilența instituțiilor din România trebuie să crească, pentru că ne aflăm într-o perioadă în care incidentele de securitate se înmulțesc. Tomac a mai precizat că, în astfel de situații, este nevoie de un Guvern cu puteri depline.

„Ne aflăm într-o perioadă în care incidentele de securitate încep să se înmulțească. În mod natural, ele alimentează un sentiment de incertitudine în spațiul public.

De aceea, este foarte important ca nivelul vigilenței instituțiilor statului să crească la pachet cu asumarea responsabilității din partea factorilor de decizie. Acest lucru trebuie făcut în paralel cu o comunicare mai eficientă și clară, care să nu lase loc apariției unor teorii conspiraționiste”, a scris Tomac pe Facebook.

Premierul desemnat a mai transmis că românii trebuie să aibă încredere că instituțiile funcționează:

„Românii să aibă încredere că instituțiile vor funcționa așa cum trebuie și că singura preocupare este siguranța cetățenilor noștri. Mă bucură faptul că autoritățile au intervenit pentru izolarea zonei din Portul Constanța și nu au existat victime.

Cu cât vom avea mai repede un Guvern cu puteri depline, care să poată gestiona integrat astfel de situații, cu atât mai bine.”

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O reacție a avut și președintele Nicușor Dan. Șeful statului a declarat că au existat informații care arătau că drona ajunsă în Portul Constanța va exploda, însă nu a vrut să facă publice mai multe informații pentru moment (declarația președintelui, AICI).

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Editor : A.G.