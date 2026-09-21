Live TV

Prima reacție a lui George Simion, după ce Călin Georgescu a fost săltat din trafic de DIICOT: „România este o dictatură”

Data actualizării: Data publicării:
george simion si calin georgescu fac declaratii
George Simion și Călin Georgescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Într-o scurtă reacție după ce Călin Georgescu a fost ridicat din trafic de DIICOT, George Simion a afirmat că „oricare din noi poate fi următorul” și a făcut apel la încetarea „abuzurilor”.

„Oricare din noi poate fi următorul. Stop abuzurilor! România este o dictatură!!!!”, a scris liderul AUR pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Procurorii DIICOT efectuează luni dimineață percheziții la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, județul Ilfov. Surse judiciare spun ca a fost ridicat din trafic și dus acasă pentru a fi efectuate perchezițiile în prezența sa. 

Este vorba despre un dosar în care este anchetată o înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Conform procurorilor DIICOT, se fac cercetări pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și sunt percheziții la cinci adrese din Mogoșoaia , Ciolpani, Buftea și București.

Călin Georgescu a fost ridicat din Otopeni, în timp ce se ducea spre o sala de sport. Plângerea din dosarul în care procurorii fac acum cercetări a fost depusă în 2024 de Răzvan Leu, un om de afaceri din județul Buzău.

Potrivit procurorilor DIICOT,  în septembrie 2021, doi cetățeni români, printre care și Călin Georgescu, și un cetățean italian, ar fi făcut acest grup infracțional organizat, care ar fi acționat coordonat sub autoritatea lui Călin Georgescu, pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale. Georgescu ar fi atribui celorlalți doi membri roluri clare în cadrul mecanismului infracțional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine, care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România sub condiția depunerii unor garanții bănești. Astfel, potrivit rolurilor asumate, aceștia ar fi acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate. 

Membrii grupării de criminalitate organizată ar fi avut ca obiectiv să obțină garanții bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective. De asemenea, din probele pe care le-au strâns procurorii, începând cu luna septembrie 2021, spun ei, în cadrul unor întâlniri organizate în București și în județul Argeș, ulterior, inclusiv pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului organizat ar fi indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6 milioane de euro prin încheierea unui contract de creditare cu instituție bancară sub condiția depunerii unor garanții. 

Plângerea la DIICOT datează din 2024. După perchezițiile la domiciliul din Mogoșoaia, Călin Georgescu va fi dus direct la audieri la sediul central DIICOT.

Citește și:

Băsescu, întrebat ce pregătește Călin Georgescu: „Categoric va candida la prezidențiale. Simion se va orienta către altă funcție”

Șeful AEP răspunde criticilor privind reacția instituției la campania lui Călin Georgescu și anularea alegerilor din 2024

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Călin Georgescu.
1
Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT. Percheziții la domiciliul său din...
Metode de curățate chiuvetă din inox. Sursă Foto Getty Images
2
Cu ce se curăță chiuveta din inox. Metoda simplă care îndepărtează petele de apă și...
putin vot calculator captura
3
Putin, „certat” cu computerul pe care a votat. Pe monitor i-a apărut mesaj că nu are...
doctor physician medic
4
Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani...
traian basescu inquam octav ganea
5
Băsescu explică de ce „e foarte posibilă” o guvernare PSD-AUR: „Mulți lideri, mințind...
Gigi Becali a recunoscut: Anamaria Prodan i-a dat mesaj instant, după ce a aflat că Reghe revine la FCSB
Digi Sport
Gigi Becali a recunoscut: Anamaria Prodan i-a dat mesaj instant, după ce a aflat că Reghe revine la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
traian basescu
Răspunsul lui Traian Băsescu, întrebat cum diferă naționalismul său de cel al lui George Simion: „Îți dă acea stăpânire a locului”
Călin Georgescu.
Băsescu, întrebat ce pregătește Călin Georgescu: „Categoric va candida la prezidențiale. Simion se va orienta către altă funcție”
xxxx
George Simion vede interese străine în desemnarea premierului și vorbește despre o „înțelegere ascunsă” între Nicușor Dan și PSD
george simion nicusor dan consultari cotroceni
S-a întâlnit George Simion cu Nicușor Dan înainte de votul pentru Guvernul Veștea? „El spune că nu ne-am întâlnit. Aveți încredere”
CPAC Great Britain 2026, Greenwich, London, UK - 16 Jul 2026
Mesaj cu simboluri al lui George Simion, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Nu votăm nici Germania, nici Franţa, nici PSD”
Recomandările redacţiei
economistul britanic Charles Goodhart
„Următorii 30-40 de ani vor fi foarte dificili”: Avertismentul unui...
F-16 avioane
Țintă aeriană depistată în apropierea graniței cu România. Două...
steag nato-rusia
Șefii serviciilor secrete europene avertizează că Rusia plănuiește...
traian-basescu
Băsescu: Având în vedere reputaţia pe care Sigfried Mureşan o are la...
Ultimele știri
Siegfried Mureșan a anunțat când va depune programul de guvernare și lista cabinetului: Doresc ca audierile miniştrilor să fie serioase
Bugetul UE, în centrul unei dispute privind taxele și cheltuielile. Costa: Vom fi nevoiți să cerem mai mulți bani de la statele membre
Donald Trump și Emmanuel Macron se întâlnesc luni la New York. Cei doi lideri participă la Adunarea Generală a ONU
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Teo Trandafir, despre cumpăna vieții ei. Luni întregi în spital, cinci anestezii generale, comă: “Eram...
Cancan
SECRETUL de la înmormântarea Prințesei Diana iese la iveală după aproape 30 de ani! Dorința care nu i-ar fi...
Fanatik.ro
Călin Georgescu, scandal cu familia unui fost campion olimpic. A folosit imaginea sportivului fără acord
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
Marcel Pușcaș: Azi, după 30 de ani, dezvăluie cum l-a adus pe Laurențiu Reghecampf la Steaua în 1997: primele...
Adevărul
Cum se autosabotează UE în fața Chinei și a SUA. Expert: „Creează frustrări și ridică mingea la fileu...
Playtech
Radarul te poate „vedea” înainte să vezi tu mașina Poliției? Cum funcționează măsurarea vitezei pe un drum...
Digi FM
VIDEO Nicușor Dan, surprins în timp ce-și aranja tacticos șosetele lângă Volodimir Zelenski. Reacția...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Romina Gingașu, mesaj în forță după ce a șters toate pozele cu Piero Ferrari: „Vreau să mă mut în casă nouă”
Pro FM
Celine Dion, desculță pe capota mașinii, a cântat și dansat cu fanii. VIDEO superb în fața unui hotel din...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Mama mea drăguță!” Melanie Griffith, siluetă admirată la 69 de ani. În costum de baie într-o stațiune de lux...
Adevarul
Armatele fantomă ale istoriei. Oameni, nisip și ceață: trei mari tragedii militare pentru care încă se caută...
Newsweek
Ce pensie primește un pensionar după 35 de muncă pe salariu minim? Dacă e pensionat anticipat cu penalizare
Digi FM
Ce semnifică singurul tatuaj pe care îl are Nadia Comăneci: „Înseamnă foarte mult pentru mine!”. L-a făcut la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Ceasurile îmbătrânirii”. Când suferă organismul uman cele mai mari schimbări. Vârstele diferă la bărbați...
Digi Animal World
De ce nu trebuie să ţipi la câinele tău. Iată care sunt efectele negative, conform unui studiu
Film Now
Harrison Ford și-a schimbat viața la 83 de ani. Mare pasionat de avioane, preferă acum bicicleta în locul...
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...