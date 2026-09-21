Prima reacție a lui George Simion, după ce Călin Georgescu a fost săltat din trafic de DIICOT: „România este o dictatură”

Într-o scurtă reacție după ce Călin Georgescu a fost ridicat din trafic de DIICOT, George Simion a afirmat că „oricare din noi poate fi următorul” și a făcut apel la încetarea „abuzurilor”.

„Oricare din noi poate fi următorul. Stop abuzurilor! România este o dictatură!!!!”, a scris liderul AUR pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Procurorii DIICOT efectuează luni dimineață percheziții la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, județul Ilfov. Surse judiciare spun ca a fost ridicat din trafic și dus acasă pentru a fi efectuate perchezițiile în prezența sa.

Este vorba despre un dosar în care este anchetată o înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Conform procurorilor DIICOT, se fac cercetări pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și sunt percheziții la cinci adrese din Mogoșoaia , Ciolpani, Buftea și București.

Călin Georgescu a fost ridicat din Otopeni, în timp ce se ducea spre o sala de sport. Plângerea din dosarul în care procurorii fac acum cercetări a fost depusă în 2024 de Răzvan Leu, un om de afaceri din județul Buzău.

Potrivit procurorilor DIICOT, în septembrie 2021, doi cetățeni români, printre care și Călin Georgescu, și un cetățean italian, ar fi făcut acest grup infracțional organizat, care ar fi acționat coordonat sub autoritatea lui Călin Georgescu, pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale. Georgescu ar fi atribui celorlalți doi membri roluri clare în cadrul mecanismului infracțional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine, care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România sub condiția depunerii unor garanții bănești. Astfel, potrivit rolurilor asumate, aceștia ar fi acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate.

Membrii grupării de criminalitate organizată ar fi avut ca obiectiv să obțină garanții bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective. De asemenea, din probele pe care le-au strâns procurorii, începând cu luna septembrie 2021, spun ei, în cadrul unor întâlniri organizate în București și în județul Argeș, ulterior, inclusiv pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului organizat ar fi indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6 milioane de euro prin încheierea unui contract de creditare cu instituție bancară sub condiția depunerii unor garanții.

Plângerea la DIICOT datează din 2024. După perchezițiile la domiciliul din Mogoșoaia, Călin Georgescu va fi dus direct la audieri la sediul central DIICOT.

Citește și:

Băsescu, întrebat ce pregătește Călin Georgescu: „Categoric va candida la prezidențiale. Simion se va orienta către altă funcție”

Șeful AEP răspunde criticilor privind reacția instituției la campania lui Călin Georgescu și anularea alegerilor din 2024

Editor : A.M.G.