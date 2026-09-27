Prima reacție a lui Grindeanu în scandalul ambasadoarei SUA în Grecia și dărâmarea Guvernului Bolojan

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat duminică după dezvăluirile apărute în cotidianul Wall Street Journal, care a scris că ambasadoarea Statelor Unite în Grecia s-ar fi lăudat că SUA ar fi avut o contribuție la căderea Guvernului Bolojan, în contextul în care și liderul social-democrat a avut o întâlnire cu ambasadoarea Kimberly Guilfoyle. Grindeanu acuză o tentativă de manipulare și declară că susține Parteneriatul Strategic cu SUA, „cel mai important aliat al nostru în NATO”. Totodată, el precizează în mesajul său că „PSD nu votează Guvernul Siegfried Vasile Mureșan”.

„Tentativa de manipulare legată de o așa-zisă conspirație împreună cu americanii pentru a-l îndepărta pe incompetentul Bolojan este din categoria conspirațiilor cu pământul plat. Atât mai poate propaganda de dreapta! Să stârnească hohote de râs.

Lucrurile sunt însă mult mai simple: pe Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici rușii, nici illuminati și nici vreun alt ordin secret, ci l-au demis peste 88% dintre români pentru că a guvernat foarte prost și a dus România în gard!”, a scris Sorin Grindeanu duminică pe Facebook.

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El afirmă că ceoi care îl acuză săi au adoptat decizii „contrare” intereselor României, printre care contractele prin Programul SAFE, poziţii privind fondurile europene, energia, agricultura şi finalizarea unor hidrocentrale.

„Cu tupeu, adevărații trădători de țară mă acuză de "blat cu americanii”. Dar cine sunt ei?!

⁠⁠Unii care au împrumutat cu dobândă - pe 40 de ani - miliarde prin programul SAFE. Totul pentru a da contracte de 8 miliarde de euro unei singure companii străine, în defavoarea industriei naționale.

⁠Unii care au cerut suspendarea fondurilor europene pentru România de supărare că favoritul lor – un condamnat definitiv, urmează să își piardă postul.

⁠⁠Unii care au pus cu mâna lor în PNRR închiderea capacităților energetice ale României, când toată Europa a revenit la cărbune.

⁠⁠Unii care au militat constant pentru blocarea finalizării hidrocentralelor care ar produce energie mai ieftină și, culmea, regenerabilă pentru români.

⁠⁠Unii care au votat la Bruxelles împotriva fermierilor români și care au cerut condiționarea fondurilor pentru agricultura românească.

Eu sunt pro-român! Și tocmai de aceea susțin Parteneriatul Strategic cu SUA, cel mai important aliat al nostru în NATO. La fel cum cred în apartenența noastră la Uniunea Europeană. Aceste două planuri nu trebuie separate niciodată.”

În acelaşi timp, Grindeanu a acuzat Guvernul Bolojan că a „subminat„ relaţia cu SUA, dând exemplu controversele legate de reactoarele nucleare de la Doiceşti.

El a făcut referire şi la declaraţii atribuite Oanei Gheorghiu şi premierului desemnat Siegfried Mureşan, despre care susţine că au fost critice la adresa administraţiei americane.

„În schimb, toată această gașcă de semidocți și incompetenți, din Guvernul demis Bolojan, a subminat constant relația cu SUA, dovada supremă fiind bâlbâiala ridicolă cu reactoarele de la Doicești.

Uită toți, nu și diplomația americană, că personaje precum doamna Oana Gheorghiu au înjurat efectiv Administrația de la Washington, fără să se gândească la consecințe. La fel a făcut și prim-ministrul desemnat: Siegfried Vasile Mureșan.

Ce nu au învățat acești politicieni amatori care vor să se califice la locul de muncă este că relația noastră cu SUA trebuie să evolueze constant prin investiții cât mai multe aici, în România, și pentru asta este nevoie de un guvern profesionist și cu viziune, construit în jurul PSD!

Dacă USR și acoliții lor chiar sunt serioși în demersul lor, pot cere clarificări de la partea americană chiar prin ministrul lor din nefericire la Externe, Oana Țoiu.

Poate află că o relație strategică nu este o ceartă între precupețe și nici un “milkshake”. Și acest lucru, în cazul fericit, în care cineva le va și răspunde la capătul firului!

Această nouă tentativă de manipulare din ultimele 48 de ore ne convinge cu atât mai mult că nu putem susține un Guvern clădit pe minciuni și incompetență!

Cam atât despre trădare națională. În rest, rămâne cum am stabilit: PSD nu votează Guvernul Siegfried Vasile Mureșan! PSD votează un guvern pro-român!”, a mai scris Sorin Grindeanu.

Editor : B.P.