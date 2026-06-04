Live TV

Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce Eugen Tomac a fost nominalizat premier

Data actualizării: Data publicării:
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Ilie Bolojan a declarat, joi seară, că cel mai probabil va fi o discuție a liberalilor cu premierul desemnat Eugen Tomac, luni, săptămâna viitoare. El și-a exprimat rezervele că un Guvern tehnocrat va putea avea rezultate în perioada următoare.

„Am văzut această propunere. Domnul Tomac l-a contactat pe secretarul general (al PNL - n.r.) Dan Motreanu și foarte probabil luni, la începutul săpătămânii viitoare, vom avea o discuție cu premierul care a fost desemnat să formeze Guvernul, în așa fel încât după această discuție să putem convoca forurile de conducere ale partidului și să luăm o decizie”, a declarat Ilie Bolojan, joi seară la Euro News.

„Aș spune că avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare”, a adăugat liderul PNL.

Bolojan consideră că, la fel cum s-a întâmplat în ultimele 10 sau 11 luni, atunci când acest nou Guvern va veni cu măsuri nepopulare, nu va avea susținere în Parlament a ordonanțelor sau legilor pe care le va emite sau adopta. 

„Pe de o parte, pentru că nu este suficient ca un guvern să fie format din oameni de bună calitate, care să fie bine intenționați. E nevoie ca el să aibă o susținere fără echivoc în parlament, pentru că, vrei, nu vrei, ajungi la o susținere parlamentară. Or ce se va întâmpla, așa cum am văzut că s-a întâmplat în ultimele 11 luni? Atunci când Guvernul va fi pus în situația inevitabilă de a lua măsuri care nu sună bine, nimeni nu va mai fi lângă Guvern pentru a-i susține aceste măsuri și proiecte de lege pe care le va iniția, ordonanțe care vor trebui aprobate vor risca să nu fie susținute, să fie măcelărite. Și, având o negociere cu Comisia Europeană pe o speță sau alta, să te trezești că vii cu ordonanță care este total demontată în Parlament și să iasă la final un act normativ care, pe de o parte, nu respectă înțelegerile și care îți generează lucruri care îți creează probleme, costuri suplimentare, cheltuieli suplimentare pe buget, venituri mai mici, etc.”, a mai explicat el.

„Am trăit această experiență cu PSD, care fugea de responsabilitate, deși era în guvern, deși se luat deciziile în prezența lor”,a continuat liderul PNL.

„Gândiți-vă că, în perioada următoare, când un guvern tehnocrat nu mai are o susținere explicită din partea unei coaliții, riscul să nu aibă susținere în Parlament este foarte mare”, a subliniat Bolojan.

El a reiterat că vor fi discuții cu Eugen Tomac și „vom vedea care este agenda pe care o propune premierul desemnat și vom lua o decizie după aceste consultări”.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Generalul Fabien Mandon, Șeful Statului Major al Armatei franceze.
1
Șeful armatei franceze atenționează că există riscul ca Germania să devină principala...
olguta vasilescu
2
Reacția Olguţei Vasilescu după ce Constantin Toma și-a dat demisia din conducerea PSD...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
3
Lia Olguţa Vasilescu, despre legea salarizării: „Mie nu-mi convine să cresc cu peste două...
variola maimutei mpox
4
Doi cercetători au fost reținuți în SUA pentru că au încercat să introducă virusul mpox...
contor pentru electricitate
5
ANRE a retras licenţa unui furnizor de energie, pentru prima dată în istoria instituţiei...
A intervenit Poliția! Comunicat oficial, după scenele neverosimile cu Sabrina Voinea și iubitul ei
Digi Sport
A intervenit Poliția! Comunicat oficial, după scenele neverosimile cu Sabrina Voinea și iubitul ei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Petrișor Peiu, senator AUR.
Peiu (AUR): Tomac e un „activist de partid”. Alternativa este organizarea de alegeri anticipate
Mircea Abrudean este președintele interimar al Senatulu
Abrudean avertizează asupra unui guvern tehnocrat: „Riscă să prelungească incertitudinea politică”
claudiu manda
Claudiu Manda: Sunt convins că Tomac va reuşi să construiască o echipă şi un program de guvernare care să obţină votul Parlamentului
Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor, după nominalizarea lui Tomac: Un Guvern tehnocrat e o soluție de avarie. E greu de găsit argumente pentru un vot
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureşan (PNL): Buna guvernare are nevoie de legitimitate democratică exprimată prin alegerile parlamentare
Recomandările redacţiei
eugen tomac nicusor dan cotroceni
Nicușor Dan a desemnat premierul. Eugen Tomac: Voi prezenta...
pomohaci cristian
Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv în dosarul în care este...
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
Ploaie extremă în Pantelimon: Cantitatea de apă a depăşit pragul unui...
tomac si steriu
Cine este și ce avere are premierul desemnat Eugen Tomac
Ultimele știri
Cseke Attila: Într-o săptămână vom atinge jalonul PNRR de 4.500 de locuri noi în creşe
Mărturia cutremurătoare a femeii rănite de drona rusească în blocul din Galați: Am strigat copilul, l-am împins pe lângă foc, să ieșim
Spionajul leton avertizează că Rusia pregătește un „război juridic” pentru a slăbi Occidentul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Meghan Markle, imagini rare cu fiica ei, la împlinirea a cinci ani: „Fetita noastră de vis!” Cât de frumoasă...
Cancan
Ce au DESCOPERIT anchetatorii în casa lui Cristian Pomohaci, după percheziții. Nu le-a venit să creadă! 😲
Fanatik.ro
Aurelian Chițu a semnat după ce a refuzat o echipă din SuperLiga
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Pe ce ar plăti o avere starul celor de la Barcelona. Nimeni nu se aștepta la un astfel de răspuns de la...
Adevărul
Ce ar trebui să mănânci la micul dejun pentru a susține sănătatea creierului. Alimentul banal care reduce...
Playtech
Cine poate ieși mai devreme la pensie. Trei situații prevăzute de noua lege care îi avantajează pe români
Digi FM
Cine este Eugen Tomac, desemnat prim-ministru de Nicușor Dan. Rolul pe care l-a avut în campania președintelui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Gigi Becali pe prim-ministrul desemnat al României: ”Nu se compară! E diferență ca de la cer la...
Pro FM
Cum s-a schimbat viața Iulianei Luciu după ce a renunțat la televiziune: „E exact genul de haos care îmi...
Film Now
Matt Damon, impresionat de Tom Holland și Zendaya. Ce spune actorul despre unul dintre cele mai iubite...
Adevarul
Iisus la doză. Cum au ajuns mesajele creștine să fie folosite pentru promovarea băuturilor energizante
Newsweek
Ce pensie a primit un pensionar cu 12 ani lucrați în condiții normale și 9 ani de grupe? Cum se face calculul?
Digi FM
Câți bani a strâns un român cu salariu mediu la Pilonul 2 după 18 ani. Suma s-a dublat în ultimii trei ani
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
„Sfântul Graal” al ornitologilor a fost găsit în Indonezia. Papagalul dispărut a reapărut după aproape un...
Film Now
Au trecut 10 ani de la despărțirea de Brad Pitt. Cum s-a schimbat viața Angelinei Jolie. Actrița a împlinit...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...