Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce Eugen Tomac a fost nominalizat premier

Ilie Bolojan a declarat, joi seară, că cel mai probabil va fi o discuție a liberalilor cu premierul desemnat Eugen Tomac, luni, săptămâna viitoare. El și-a exprimat rezervele că un Guvern tehnocrat va putea avea rezultate în perioada următoare.

„Am văzut această propunere. Domnul Tomac l-a contactat pe secretarul general (al PNL - n.r.) Dan Motreanu și foarte probabil luni, la începutul săpătămânii viitoare, vom avea o discuție cu premierul care a fost desemnat să formeze Guvernul, în așa fel încât după această discuție să putem convoca forurile de conducere ale partidului și să luăm o decizie”, a declarat Ilie Bolojan, joi seară la Euro News.

„Aș spune că avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare”, a adăugat liderul PNL.

Bolojan consideră că, la fel cum s-a întâmplat în ultimele 10 sau 11 luni, atunci când acest nou Guvern va veni cu măsuri nepopulare, nu va avea susținere în Parlament a ordonanțelor sau legilor pe care le va emite sau adopta.

„Pe de o parte, pentru că nu este suficient ca un guvern să fie format din oameni de bună calitate, care să fie bine intenționați. E nevoie ca el să aibă o susținere fără echivoc în parlament, pentru că, vrei, nu vrei, ajungi la o susținere parlamentară. Or ce se va întâmpla, așa cum am văzut că s-a întâmplat în ultimele 11 luni? Atunci când Guvernul va fi pus în situația inevitabilă de a lua măsuri care nu sună bine, nimeni nu va mai fi lângă Guvern pentru a-i susține aceste măsuri și proiecte de lege pe care le va iniția, ordonanțe care vor trebui aprobate vor risca să nu fie susținute, să fie măcelărite. Și, având o negociere cu Comisia Europeană pe o speță sau alta, să te trezești că vii cu ordonanță care este total demontată în Parlament și să iasă la final un act normativ care, pe de o parte, nu respectă înțelegerile și care îți generează lucruri care îți creează probleme, costuri suplimentare, cheltuieli suplimentare pe buget, venituri mai mici, etc.”, a mai explicat el.

„Am trăit această experiență cu PSD, care fugea de responsabilitate, deși era în guvern, deși se luat deciziile în prezența lor”,a continuat liderul PNL.

„Gândiți-vă că, în perioada următoare, când un guvern tehnocrat nu mai are o susținere explicită din partea unei coaliții, riscul să nu aibă susținere în Parlament este foarte mare”, a subliniat Bolojan.

El a reiterat că vor fi discuții cu Eugen Tomac și „vom vedea care este agenda pe care o propune premierul desemnat și vom lua o decizie după aceste consultări”.

Editor : Ana Petrescu