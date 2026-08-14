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Video Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce o dronă s-a prăbușit în Tulcea: „Începem să vedem că este o constantă, nu doar în România”

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INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Ilie Bolojan a reacționat după ce o dronă s-a prăbușit în nordul județului Tulcea. Premierul interimar a calificat drept „regretabile” astfel de incidente, însă a subliniat faptul că forțele militare fac tot ceea ce ține de ele pentru a combate vehiculele aeriene fără pilot. 

În cadrul unei conferințe de presă susținute după ședința de Guvern, Ilie Bolojan a fost întrebat despre drona căzută la Tulcea și ce face România pentru a-și proteja spațiul aerian.

„Avem o realitate pe care nu o putem nega, anume că războiul generat de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei are efecte la granițele noastre și ne putem aștepta ca resturi de drone, drone care ajung în zonele fluviale de la granița cu România, în zona de porturi, să devieze spre România. Așa cum știți, forțele noastre militare fac ceea ce ține de ele pentru a combate aceste drone. Nu am toate datele legate de ce m-ați întrebat, am ieșit din ședința de Guvern, nu pot să fac comentarii”, a afirmat șeful Executivului.

Totuși, Ilie Bolojan a afirmat că „este regretabil că avem astfel de situații”: „Având în vedere ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, începem să vedem că este o constantă, nu doar în România, și dotarea cât mai rapidă a Armatei noastre cu sisteme de combatere a dronelor se dovedește o necesitate și programul SAFE, cel puțin aceste componente care țin de zona de apărare, dar și partea de transporturi, se dovedește justă și necesară”, a mai afirmat acesta.

Declarațiile vin în contextul în care Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a transmis, vineri, o alertă extremă de informare a populaţiei din zona de nord a judeţului Tulcea privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, pe o durată estimată de 90 de minute. MApN a transmis că o dronă a căzut în zona localității Luncavița, la cinci kilometri de frontiera cu Ucraina. Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită. ISU afirmă că aparatul de zbor a căzut în zona carierei Cetățuia, iar după impact a izbucnit un incendiu.

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Editor : A.M.G.

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