Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce PSD i-a retras sprijinul politic: „Voi continua să exercit mandatul de premier!"

Ilie Bolojan, prim-ministrul României.
„Decizia PSD, complet greșită și iresponsabilă" „E anormal să fugi cu lașitate de răspundere" Bolojan nu pleacă acasă

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va rămâne pe funcție și nu va demisiona, în ciuda faptului că PSD i-a retras sprijinul politic. „Vom asigura stabilitatea guvernării”, a adăugat acesta. 

„Decizia PSD, complet greșită și iresponsabilă”

„Am luat act de decizia complet greșită și iresponsabilă a PSD față de România, nu față de o persoană. Spun asta pentru că, în vara anului trecut, într-o situație complicată pentru România, am format o coaliție pe baza unui program de redresare care se baza pe trei elemente: să facem ordine în finanțele țării, pe baza bunei guvernări și a respectului față de cetățeni.

Ceea ce vedem astăzi înseamnă periclitarea finanțelor noastre și aruncarea în aer a guvernării. Totul este făcut într-o lipsă totală de respect față de cetățenii țării noastre”, a declarat premierul Bolojan, la sediul central al partidului, în urma unei discuții în cu liderii PNL care l-au asigurat de sprijinul lor în perioada următoare. 

„E anormal să fugi cu lașitate de răspundere”

Șeful Executivului a subliniat că la Palatul Victoria deciziile s-au luat în acord cu programul de guvernare și au fost asumate de toate partidele din Coaliție.

„Este total anormal să încerci să fii parte la decizie, dar să fugi, cu lașitate, de răspunderea acestor decizii. Sunt câteva lucruri care, în toată această perioadă, nu au fost negociabile și nu trebuie să fie. Este singura condiție pentru a crea premise de dezvoltare pentru cetățeni: să reducem risipa, să facem un stat mai eficient, să susținem investițiile prin atragerea fondurilor europene și să guvernăm cinstit.

Ori ceea ce s-a întâmplat în aceste zile arată că PSD nu este de acord cu aceste principii. În aceste condiții, având în vedere responsabilitatea pe care o am față de țară, vom continua să asigurăm guvernarea României, astfel încât să trecem cu bine peste această perioadă complicată.

Este o decizie iresponsabilă, ținând cont de contextul internațional”, a mai spus premierul.

Bolojan nu pleacă acasă

Totodată, Ilie Bolojan a anunțat că nu va renunța la mandat:

„Tot ceea ce au făcut în aceste zile, mințind cetățenii cu privire la lucruri care s-au decis, dar pe care nu și le-au asumat, nu face decât să descalifice această acțiune politică.

Așa cum v-am spus, în continuare îmi voi exercita mandatul de premier în așa fel încât să asigurăm stabilitatea guvernării”.

PSD a votat luni să-i retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, la evenimentul intitulat „Momentul Adevărului”, la Parlament. „Trebuie să plece acasă ”, a declarat Sorin Grindeanu.

