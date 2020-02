Prima reacție a lui Marcel Ciolacu la raportul care prezintă adevărata față a PSD: Aș fi preferat să îl discutăm întâi în interior

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirmă că raportul elaborat de Ionuț Vulpescu, președintele Consiliului Național al PSD, este „o analiză care conține lucruri discutate deja în interiorul partidului”, însă ar fi preferat ca acest raport să fie prima dată analizat în PSD și mai apoi să fie făcut public.

„Pentru prima dată, după mult timp, avem în PSD o dezbatere transparentă, cu argumente, în care părerea fiecăruia dintre colegi este respectată. Am spus foarte clar că PSD are nevoie urgent de un proiect de reconstrucție. La fel, am spus că, pentru a repara, trebuie să știi exact ce s-a greșit. Apoi poți veni cu soluții. Dl. Vulpescu este președintele Consiliului Național al PSD și este firesc să facă o analiză care conține multe dintre lucrurile discutate deja în interiorul partidului. Sunt greșeli pe care ni le-am asumat și pe care nu vrem să le mai repetăm. Acest raport va fi dezbătut cel mai probabil în următoarea ședință a forurilor de conducere ale PSD. Dl. Vulpescu mi-a prezentat acest document. Aș fi preferat să-l discutăm mai întâi în interiorul partidului și apoi să-l facă public, dar a fost alegerea sa”, susține Marcel Ciolacu, într-o poziție oficială transmisă Digi24.ro.

Concluziile raportului Consiliului Național al PSD

Președintele interimar al Consiliului Național al PSD, Ionuț Vulpescu, a elaborat un raport în care identifică 40 de motive pentru care partidul a pierdut alegerile din 2019 cu rezultate dezastruoase. Vulpescu susține că PSD „trece prin cea mai grea perioadă a sa, de la înființare”, fiind „izolat de familia europeană social-democrată, criticat pentru discursul antieuropean și incapabil să se conecteze cu categorii tradiționale de electorat pentru stânga”.

Raportul prezentat de Ionuț Vulpescu și transmis colegilor face o analiză a motivelor pentru care PSD a pierdut 1,2 milioane de voturi în mai puțin de 3 ani.

Printre problemele identificate de Vulpescu se numără lupta partidului cu Justiția, promovarea clientelară și pe bază de nepotism în funcții publice și deciziile dictatoriale luate la nivelul conducerii PSD, în perioada în care partidul era condus de Liviu Dragnea.

„Am trăit de pe o zi pe alta, am amânat decizii importante, am ignorat schimbările din societate și, mai ales, impactul noilor tehnologii”, se precizează în raport.

Raportul critică lupta PSD cu Justiția dar și discursul anti-european promovat de Liviu Dragnea.

„Putem spune, fără nicio rezervă, că, după mai mult de doi ani de luptă cu justiția, PSD s-a bătut singur și s-a și pus, tot singur, la colț.

Decizia discreționară a lui Liviu Dragnea (nr. legată de OUG 13), dusă la îndeplinire cu obediență, nu a trecut prin niciun filtru. A fost o măsură care a pus atât Guvernul, cât și partidul, în imposibilitate de dialog sau apărare”, se arată mai în raport.

Editor: Robert Kiss