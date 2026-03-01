Live TV

Primul mesaj al lui Nicușor Dan după atacul SUA-Israel asupra Iranului: „România este în afara oricărui pericol”

nicusor dan consiliul european 2
Nicușor Dan. Foto: Profimedia

Președintele Nicușor Dan a afirmat duminică, cu privire la războiul din Orientul Mijlociu, că „România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”. Mesajul vine la o zi după ce SUA și Israelul au lansat un atac comun asupra Iranului. 

„România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă. Chiar dacă actualul context regional de securitate din Orientul Mijlociu s-a degradat semnificativ, țara noastră este în afara oricărui pericol. Instituțiile statului român responsabile de politică externă și securitate monitorizează evoluția situației și iau toate măsurile care se impun în astfel de circumstanțe”, a scris președintele pe X.

Nicușor Dan subliniază că siguranța românilor care se află în zona de conflict este cea mai importantă, cărora le transmite sp asculte indicațiile transmise de MAE.

„Prioritară în prezent este siguranța cetățenilor români din zonele de conflict. Cetățenilor români și turiștilor aflați în zonă le transmit să rămână calmi, să urmeze instrucțiunile și mesajele transmise de către Ministerul de Externe și de autoritățile locale din statele în care se află. La MAE funcționează o celulă de criză care are ca obiectiv identificarea celor mai sigure și rapide variante pentru repatrierea celor care au rămas blocați ca urmare a închiderii spațiului aerian din regiunea Orientului Mijlociu.

România va continua să acționeze cu responsabilitate, în coordonare cu partenerii noștri, pentru stabilitate și securitate. Respectarea drepturilor și protejarea civililor rămân priorități fundamentale”, afirmă șeful statului.

Mesajul președintelui Nicușor Dan vine la o zi după atacul comun al Statelor Unite și Israelului asupra Iranului.

Războiul total din Orientul Mijlociu a intrat duminică în cea de-a doua zi, după ce sâmbătă liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis într-o operațiune militară comună a Statelor Unite și a Israelului.

La rândul său, Teheranul a ripostat cu atacuri asupra bazelor americane din regiune și a lansat valuri de rachete asupra Israelului. Între timp, manifestații de susținere a Iranului au loc în mai multe țări din regiune.

Editor : C.L.B.

