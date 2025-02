Primarul Capitalei Nicușor Dan a reacționat după ce liderul USR Elena Lasconi l-a comparat cu fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. El a amintit că România trece printr-o situație de criză și că politicienii trebuie să se ridice la înălțimea situației în care se regăsește țara noastră.

„Eu cred că România trece printr-o situație complicată, de criză, eu cred că acum două luni România a fost foarte aproape de dezastru, cred că noi, clasa politică, trebuie să ne păstrăm la înălțimea acestei situații extraordinare prin care România trece. Ăsta este comentariul pe care am să îl fac”, a declarat Nicușor Dan într-o conferință de presă.

În ce privesc acuzele privind aglomerația, șantierele și frigul din Capitală, lansate inclusiv de către Elena Lasconi, primarul Capitalei a explicat că în politică există o singură regulă.

„În politică există o singură regulă, a oamenilor. Acum șase luni am avut alegeri locale în București, mi-au reconfirmat mandatul. Oamenii mi-au reconfirmat direcția. Partidele politice de la guvernare nu au înțeles mesajul bucureștenilor. E altă discuție. Dar când evaluezi un politician, evaluezi oamenii pe care îi deservește”, a mai afirmat edilul.

Întrebat despre vocile din USR care spun că partidul ar trebui să-l susțină pe el la alegerile prezidențiale, Nicușor Dan a notat că nu vrea să intre în bucătăria internă a formațiunii.

„Asta este o discuție internă. Nu vreau să interferez. Acest partid m-a susținut de două ori, am avut o relație foarte bună cu consilierii generali, sper să o am și în mandatul care urmează”, a declarat primarul Capitalei.

USR intră în ședință

Luni, de la ora 17.00, USR are programată o ședință de Birou Național. Deși subiectul susținerii Elenei Lasconi nu se afla pe agenda discuției, surse Digi24 spun că mai multe filiale din țară ale partidului discută la nivel informal posibila anulare a susținerii pentru președinta partidului în cursa pentru Cotroceni. Aceleași surse mai spun că la finalul lunii decembrie un sondaj făcut la comanda USR o dădeau pe Elena Lasconi cu un scor de 10%.

Lasconi îl compară pe Nicușor Dan cu Georgescu

Într-un interviu pentru Digi24, Elena Lasconi l-a asemănat pe Nicușor Dan cu fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, spunând că reprezintă „mirajul independentului salvator”.

„Eu nu înţeleg calculul pe care l-a făcut Nicuşor Dan, dacă are un calcul. Nu ştiu dacă are un calcul. Mirajul acesta al independentului seamănă foarte mult cu mirajul altui independent care vrea să ne salveze. Nu ştiu la ce anume s-a gândit atunci când s-a decis să candideze la prezidenţiale. Nicuşor Dan este primar independent la Primăria Capitalei şi nu a putut negocia o majoritate favorabilă pentru proiectele sale. Indiferent câte discuţii a avut în ultimele luni şi indiferent cât de mult s-a pozat cu candidaţii la prezidenţiale în campania de anul trecut, toţi i-au întors spatele, mai puţin USR-ul. (…) Eu am obţinut o majoritate aici, în consiliu (la Câmpulung Muscel, n.r.), ceea ce înseamnă că mă pricep mai bine la calcule politice”, a declarat Elena Lasconi.

Ulterior, mai mulți membri USR au reacționat dur față de declarației președintelui de partid. Fostul deputat Victor Ilie a amenințat că-și dă demisia din partid, dacă Lasconi nu se va retrage din cursa la prezidențiale, în timp ce Radu Hossu a acuzat-o pe șefa partidului că nu este ancorată în realitate. Fostul primar al Sectorului 1 Clotilde Armand a subliniat și ea astăzi pe Facebook că nu împarte părerea Elenei Lasconi și a prezentat diferențele dintre Nicușor Dan și Călin Georgescu.

„Dacă după prestația asta (de la Digi24) nu-și dă demisia, sau BN-ul nu anunță oficial că îl susține pe Nicușor Dan, eu îmi dau demisia din USR. N-am putut niciodată, absolut niciodată să mă uit la un interviu sau discurs integral cu Elena Lasconi. Pur și simplu îmi curge sânge din urechi auzind-o. Da, am susținut-o, în lipsă de ceva mai bun. Acum avem ceva mai bun”, a scris Victor Ilie pe Facebook.