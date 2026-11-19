Nicușor Dan a refuzat să răspundă, joi dimineață, despre acordarea puterii de avizare a proiectelor ministeriale cu impact bugetar și de coordonare a structurilor importante din Guvern vicepremierului Maria Neacșu, prin decizie a prim-ministrului Luca Niculescu. El a precizat că va răspunde în cadrul unei conferințe de presă care ar urma să fie organizată în această după-amiază, în marja reuniunii Coaliției de Voință de la Berlin.

Nicușor Dan a fost întrebat, joi dimineață, după un eveniment la Parlament, dacă Marian Neacșu va deveni premierul de facto, în urma deciziei premierului de a-i acorda puteri de avizare a proiectelor și de coordonare a ministerelor și structurilor importante din Guvern.

„O întrebare amplă...și în după-amiaza asta o să dau un răspuns. O să facem o conferință de presă la Berlin și o să răspund la multe întrebări și sunt sigur că și la asta”, a răspuns președintele.

Editor : Alexandru Costea