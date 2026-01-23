Prima reacție a lui Nicușor Dan la declarația Maiei Sandu privind un referendum pentru unire

Republica Moldova este un stat suveran, iar opinia cetăţenilor săi va fi respectată de România, a afirmat vineri preşedintele Nicuşor Dan, după ce a participat la Consiliul European informal de la Bruxelles. El a răspuns la o întrebare privind ipoteza unei uniri a României cu ţara vecină, adusă în discuție de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

„În momentul acesta, Republica Moldova este un stat suveran şi suveranitatea se exprimă prin majoritatea opiniilor cetăţenilor săi. Majoritatea opiniilor cetăţenilor săi este că obiectivul acestui stat este integrarea în Uniunea Europeană. România, frate mai mare, cum vreţi să îi spuneţi - identitate de cultură, de istorie - susţine obiectivul pe care cetăţenii Republicii Moldova şi l-au ales. Eu sunt optimist că lucrul ăsta se va întâmpla. Dacă în viitorul mediu, îndepărtat majoritatea cetăţenilor vor avea o altă opinie, vom acţiona în consecinţă. Pentru moment, respectăm suveranitatea exprimată de opinia cetăţenilor”, a arătat şeful statului, potrivit Agerpres.

Recent, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit pentru prima dată deschis despre faptul că, dacă s-ar organiza un referendum privind unirea dintre Republica Moldova și România, ea ar vota „Da”.

„Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”, a spus Maia Sandu.

Tot ea a revenit ulterior cu precizări, spunând că, în acest moment, în Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România.

„Cel puţin conform sondajelor, nu există sprijin majoritar. Suntem o ţară democratică şi mergem strict după decizia cetăţenilor”, a declarat Maia Sandu.

