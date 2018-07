Prima reacție a lui Petre Daea după sacrificarea porcilor cu pestă porcină „ca la Auschwitz”

Ministrul agriculturii, Petre Daea, a prezentat scuze după ce a spus, la Antena 3, că porcii infestaţi cu pestă porcină africană sunt ucişi ca la Auschwitz

Ministrul Petre Daea își cere scuze public pentru cele prezentate în cadrul unei emisiuni televizate, se arată într-un comunicat al Ministerului agriculturii și dezvoltării rurale.

„Îmi declar respectul pentru toți membrii comunității evreiești și fac precizarea că am vrut să prezint situația deosebit de grea cu care se confruntă în această perioadă crescătorii de porci din cauza pestei porcine africane. În sufletul meu este foarte multă durere, am vrut doar să descriu momentele îngrozitoare cu care se confruntă atât fermierii noștri, cât și cei care gestionează această criză. Doamne ferește, nu am jignit pe nimeni în viața mea, îmi iubesc semenii, am exprimat doar durerea sufletească și sper să fiu înțeles!”, a a spus Petre Daea, potrivit comunicatului citat.

„Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, împreună cu toate structurile implicate, face toate demersurile necesare pentru a limita răspandirea PPA, astfel încât România să poată depăși acest moment dificil”, precizează sursa citată.

Joi dimineață, Dan Barna, președintele USR, le-a cerut premierului Viorica Dăncilă și ministrului Petre Daea să-și dea demisia după gafa Priștina-Podgorița, respectiv comparația nepotrivită dintre sacrificarea porcilor cu pestă porcină și uciderea a peste 1,1 milioane de oameni la Auschwitz.

