Siegfried Mureșan a a subliniat că România are nevoie de un guvern proeuropean „prin acțiune, nu doar prin declarații” în conferința de presă în care a fost anunțat de liderii USR, UDMR și PNL drept nominalizarea pentru funcția de prim-ministru.

USR, UDMR și PNL au decis, vineri dimineață, să îl nominalizeze pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Detalii, aici.

„Mulțumesc mult colegilor din PNL și partenerilor noștri din USR și UDMR pentru faptul că, în mod transparent, au dezbătut o soluție și au propus nominalizarea mea pentru funcția de premier. Convingerea mea este că românii vor modernizare, vor reforme, iar preocuparea noastră este să avem o ofertă onestă și cinstită”, a declarat Siegfried Mureșan, imediat după ce a fost oficializată propunerea lui pentru funcția de premier.

Mureșan a insistat că a fost unul dintre politicienii care au negociat Planul Național de Redresare și Reziliență și a subliniat că știe ce e de făcut „pentru a finaliza cu succes PNRR-ul României și celelalte urgențe ale țării”.

„Din primele mele zile în Parlamentul European am lucrat exact la lucruri care țin de bugete. Am acceptat această propunere conștient fiind că acestea sunt domeniile în care am lucrat și în care pot sprijini (...) Dorința noastră este să avem un guvern competent. Nu orice guvern este bun pentru România. Avem nevoie de un guvern proeuropean, prin acțiune, nu doar prin declarații”, a adăugat Mureșan.

Siegfried Mureșan a menționat, însă, că „desemnarea este în mâinile președintelui” Nicușor Dan.

„Noi ne-am făcut datoria (...) Așteptăm următorii pași”, a adăugat el.

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Editor : Matthew Garvey