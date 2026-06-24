Sorin Grindeanu a anunțat oficial că PSD, partidul pe care îl conduce, l-a nominalizat în unanimitate, în ședința de miercuri, pentru funcția de prim-ministru. Șeful PSD susține că partidul „va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare” și a respins ideea USR, de a exista o nouă rotativă guvernamentală. În același timp, Sorin Grindeanu a anunțat că vor exista negociatori PSD care să discute cu PNL, UDMR și, eventual, USR „draftul unui acord politic”.

„România se află într-o situație extrem de complicată. Economia se resimte, după experimentele nefericite, mai ales din ultimul an, iar puterea de cumpărare a populației și în special a categoriilor vulnerabile s-a prăbușit. Avem nevoie rapid de un Guvern funcțional și nu de un nou sezon de conflicte politice. Încrederea oamenilor, a românilor, în clasa politică este zero în acest moment. Toți, inclusiv noi, avem partea noastră de responsabilitate pentru că s-a ajuns în acest punct”, a declarat Sorin Grindeanu, la finalul ședinței conducerii PSD de miercuri.

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PSD va negocia susținerea Guvernului Grindeanu cu partidele de dreapta

Acesta a anunțat oficial că PSD l-a propus prim-ministru:

„Vom avea o echipă de negociere care să discute cu partidele politice draftul unui acord politic. Vorbim de lucruri generale, legate de prioritățile pe termen scurt și mediu și respectarea cifrelor de deficit și nu de condiții puse PSD. PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare. Dacă va fi un Guvern PSD, partidul nu se va teme și nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui”, a adăugat Grindeanu.

Șeful PSD a mai punctat că a primit libertate deplină în alegerea echipei de miniștri și că, dacă va fi nominalizat prim-ministru, nu va avea niciun vicepremier în Guvern.

Sorin Grindeanu a mai subliniat că este „o copilărie” ideea USR de a exista un pact pentru o nouă rotativă guvernamentală, în așa fel încât USR-UDMR și PNL să aibă premier până în 2027, iar PSD și Grindeanu să obțină guvernarea ulterior.

„Va exista un guvern minoritar, indiferent de componență. E greu să vii în acest moment în Parlament, respectând tot ceea ce au spus partidele, fie PSD, fie PNL-USR, și să formezi o majoritate. Este clar că va exista un guvern minoritar, indiferent de opțiunile președintelui. Acel acord politic acoperă voturile necesare pentru a forma un Guvern (n.r. cu PNL și UDMR)”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Îi va numi Sorin Grindeanu pe Luca Niculescu sau Alexandru Nazare?

Grindeanu a mai fost întrebat dacă va avea în Guvern miniștri tehnocrați, cum ar fi Luca Niculescu, la Externe, sau Alexandru Nazare, la Finanțe:

„Pe Luca mi l-aș dori, nu am vorbit cu el, nu am primit nominalizarea. Să nu facem pași înainte de a se întâmpla lucrurile. Luca Niculescu a făcut extraordinar de bună treabă ca ambasador la Paris și e responsabil în acest moment de închiderea dosarului aderării României la OCDE, a făcut treabă extraordinar de bună”

„Nazare a fost un ministru bun, a ținut sub control lucrurile, dar facem pași și speculăm despre ceva ce, să spunem, e o etapă viitoare. Alex Nazare, dincolo de relația personală care mă leagă cu el, e un ministru al Finanțelor care a făcut treabă”

Sorin Grindeanu a mai fost prim-ministru din partea social-democraților, între ianuarie și iunie 2017, când a fost demis prim moțiune de cenzură de PSD.

Nominalizarea PSD, în persoana lui Sorin Grindeanu, nu înseamnă din start că acesta va deveni premier.

Decizia de desemnare îi aparține președintelui Nicușor Dan, în funcție de cum decurg negocierile PSD cu PNL, UDMR și USR, pentru a asigura susținerea Guvernului Grindeanu în Parlament.

Editor : M.G.