Raportul prezentat de AUR privind anularea alegerilor este un document politic al partidului și nu poate fi atribuit unei comisii parlamentare, a declarat liderul PSD, Sorin Grindeanu. Acesta a precizat că nu a citit raportul, dar consideră că românii trebuie să primească explicații serioase despre motivele anulării scrutinului.

„În primul rând, nu l-am citit, ca să fiu cât se poate de sincer. Doi, nu vreau să trimit în derizoriu. Este un subiect pe care românii trebuie să îl cunoască, trebuie explicat, trebuie spus de ce s-au anulat alegerile. Dar aceste lucruri trebuie spuse în mod serios, nu făcute rapid, nici măcar din partea Comisiei de abuzuri. Este un raport politic al unui partid politic”, a declarat Grindeanu.

Liderul social-democrat așteaptă ca Administrația Prezidențială să prezinte raportul și susține că explicațiile trebuie dezbătute serios, nu folosite ca o mișcare politică.

„Din perspectiva mea, asta nu înseamnă că românii și România nu au nevoie de aceste explicații. Mă aștept ca acest raport să fie, într-un final, prezentat. Am văzut că Administrația Prezidențială și-a asumat acest lucru, dar trebuie să fie serios dezbătut, nu ca o mișcare politică, pentru că ceea ce s-a întâmplat ieri citesc mai mult într-o cheie politică”, a mai spus acesta.

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Editor : A.D.