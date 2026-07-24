Prima reacție a ministrului Apărării după ce militarii români au doborât o dronă în județul Buzău

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a prezentat șirul evenimentelor care au dus la doborârea dronei care a pătruns în această dimineață în spațiul aerian al României și a felicitat piloții români pentru „profesionalism, sânge rece și reacție rapidă”.

„Eforturile din ultima perioadă dau roade. Militarii români au doborât o dronă intrată neautorizat în spațiul aerian românesc, astăzi în jurul orei 11:07.

Felicitări piloților români! Prin profesionalism, sânge rece și reacție rapidă, au neutralizat o dronă care a pătruns astăzi neautorizat în spațiul aerian al României. Este încă o dovadă că Armata Română își îndeplinește misiunea fundamentală: apărarea teritoriului național și protejarea cetățenilor”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

Ministrul Apărării a explicat că, în această dimineață, sistemele de supraveghere ale MApN au detectat o țintă aeriană care a intrat în spațiul aerian al României. Au fost activate imediat procedurile de intervenție, fiind ridicate de la sol aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate în misiune de Poliție Aeriană sub comandă NATO. La scurt timp, s-a decis ridicare a încă 2 aeronave românesti F16, cu autorizare națională de tragere.

„După monitorizarea și urmărirea țintei, un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a angajat drona și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău.

În paralel, au fost puse în aplicare toate măsurile de protecție a populației”, a mai scris Radu Miruță.

Potrivit ministrului, țara noastră trebuie să investească în apărarea aeriană, în capabilități antidronă și în modernizarea Armatei și a subliniat că România „își apără spațiul aerian”.

„Fiecare sistem radar nou, fiecare avion modern, fiecare echipament antidronă și fiecare militar bine pregătit înseamnă mai multă siguranță pentru România. Deciziile pe care le luăm astăzi în domeniul apărării nu sunt cheltuieli. Sunt investiții directe în securitatea fiecărui cetățean și în capacitatea statului român de a-și apăra suveranitatea.

România își apără spațiul aerian. România își respectă angajamentele în cadrul NATO. Și România va continua să investească în acele capabilități care transformă securitatea dintr-o promisiune într-o realitate”, a mai scris acesta.

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Președintele Nicușor Dan a anunțat, vineri, că o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României a fost doborâtă vineri dimineață de un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16. Incidentul a avut loc în județul Buzău, potrivit surselor Digi24.

Editor : A.G.