Prima reacție de la București după summitul din Alaska. Mesajul ministrei de Externe, Oana Țoiu

Ministra de Externe Oana Țoiu a transmis un prim mesaj oficial de la București în urma summitului din Alaska. Șefa MAE a spus că întâlnirea Trump - Putin a fost „un prim pas spre deblocarea negocierilor” și a salutat invitarea lui Zelenski într-o vizită luni, la Casa Albă.

„Dialogul din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor şi salutăm invitația președintelui Trump pentru o întrevedere cu președintele Zelenski la Washington. Noile evoluții ale dialogului internațional privind pacea în Ucraina sunt pozitive şi implicarea SUA, împreună cu perspectiva şi acțiunile europene, pot fi decisive pentru obținerea şi mai ales menținerea păcii. Rămânem convinși că prin unitate transatlantică și solidaritate europeană putem reconstrui împreună un viitor în care pacea și securitate durabilă să fie baza prosperității în regiune. România este şi va continua să fie parte activă a acestui efort comun pentru pace și creștere economică, stabilitatea și securitatea regiunii Mării Negre sunt esențiale”, a scris Oana Țoiu pe X.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă, într-o postare pe contul său de X, că Kievul susține organizarea unei întâlniri trilaterale, Ucraina - SUA - Rusia, și că va merge luni la Washington, la invitația lui Trump, „pentru a discuta toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului”.

Invitația de a se întâlni cu liderul SUA a venit în timpul discuției telefonice pe care a avut cu președintele american, după încheierea summitului din Alaska. Într-un mesaj pe Truth Social, Trump a condiționat organizarea unei noi întâlniri cu Putin de modul în care se va desfășura întrevederea cu liderul ucrainean. Președintele american a precizat, că, în urma discuțiilor, înclusiv cu Zelenski și liderii europeni, singurul mod în care se poate opri războiul este un acord de pace, nu un armistițiu.

