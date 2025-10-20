Live TV

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că decizia CCR de a declara neconstituțională legea pensiilor magistraților va avea efecte asupra jalonului din PNRR pe care România trebuia să îl îndeplinească. Cu alte cuvinte, țara noastră a putea pierde banii europeni aferenți reformei. Nazare a refuzat să comenteze informația potrivit căreia premierul Ilie Bolojan ar putea demisiona.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost surprins de jurnaliști, luni, pe holurile Parlamentului la scurt timp după ce Curtea Constituțională a decis că legea care viza pensiile magistraților este neconstituțională. Întrebat dacă s-a cerut avizul CSM, pentru că acesta ar fi motivul pentru care judecătorii CCR au respins proiectul, ministrul a transmis:

„Nu am detalii despre cum s-a cerut avizul CSM. Fiecare dintre promotorii pachetelor avea obligația să solicite avizele. Noi, Ministerul Finanțelor, am cerut avize de la toți cei care trebuiau să ceară.

Nu știu în această speță cine a fost inițiatorul”.

Ministrul Nazare a subliniat că legea nu avea un impact fiscal mare, însă vor fi probleme cu privire la jalonul din PNRR prin care țara noastră și-a asumat să reformeze pensiile speciale.

„Impactul fiscal cel mai mare îl avem în pachetul fiscal, deci în zona aceasta nu e impactul mare. Dar asta nu înseamnă că nu are influență asupra cererii din PNRR”, a declarat ministrul.

Alexandru Nazare a refuzat să comenteze însă dacă premierul Ilie Bolojan ar putea demisiona și dacă numele său este vehiculat pentru a prelua postul de prim-ministru interimar.

„Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi, alte acumulări care sunt adunate”, spunea Ilie Bolojan pe 27 august, într-un interviu la Antena3 CNN.

