Prima reacție din PNL după ce Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Luca Niculescu

PNL anunță că „ia act de decizia Președintelui României privind desemnarea lui Luca Niculescu drept candidat pentru funcția de prim-ministru”.

„În perioada următoare vom avea discuții cu premierul desemnat și vom analiza programul de guvernare, prioritățile asumate și echipa pe care o va propune”, a scris pe Facebook purtătorul de cuvânt al partidului, Ionel Bogdan.

„Ulterior discuțiilor și analizei programului de guvernare, PNL va lua o decizie cu privire la votul de învestitură”, a adăugat el.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat, luni, după consultările cu partidele și formațiunile politice parlamentare, pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Este a patra desemnare de premier făcută de președintele Nicușor Dan, după ce precedentele trei tentative de formare a unui nou guvern au eșuat.

„Alegerea a venit în urma consultărilor de azi. Am ales persoana care are cea mai mare șansă să întrunească o majoritate. E necesar ca România să aibă un Guvern. E nevoie de un buget pentru anul viitor”, a declarat șeful statului.

„Accept această nominalizare cu deplină conștiință. Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare”, a declarat Luca Niculescu. „Avem nevoie de fermitate și de viziune, de o perioadă de stabilitate și reconstrucție”, a mai spus acesta.

Editor : M.B.