Prima reacție din PNL după demisia lui Cătălin Predoiu din conducerea partidului

Liderul PNL București, Sebastian Burduja, a declarat că membrii conducerii partidului au fost informați în ședința Biroului Politic Național despre demisia lui Cătălin Predoiu din funcția de prim-vicepreședinte al formațiunii. El a precizat că decizia a fost una unilaterală și a afirmat că Predoiu ar trebui să își explice motivele atât în fața partidului, cât și a cetățenilor.

Liderul PNL Bucureşti, deputatul Sebastian Burduja, a declarat miercuri, despre demisia lui Cătălin Predoiu, că au fost anunţaţi în cadrul şedinţei Biroului Politic Naţional, prin secretarul general, că a fost primită această demisie şi că Predoiu va explica motivele, la un moment sau altul

„Am fost anunţaţi în cadrul şedinţei Biroului Politic Naţional, prin domnul secretar general, că a fost primită această demisie. Înţeleg că domnul Predoiu va explica dânsul motivele, la un moment sau altul”, a spus Sebastian Burduja, în emisiunea România Politică de la Prima News.

Burduja a precizat că decizia acestuia e un act unilateral şi ar trebui să-şi explice în faţa partidului şi a cetăţenilor și a subliniat că Predoiu şi-a dat demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte, nu și din calitatea de membru al Partidului Naţional Liberal.

Editor : M.I.