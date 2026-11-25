Deputata PNL Raluca Turcan a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că aşteaptă un raport oficial al preşedintelui Nicuşor Dan cu privire la motivul anulării alegerilor, susţinând că gestul a fost unul „extrem de grav într-o democraţie” şi că trebuie justificat.

„Aştept un raport oficial făcut de preşedintele României sub administraţia prezidenţială cu privire la motivul anulării alegerilor pentru că a fost un gest extrem de grav într-o democraţie şi un asemenea demers trebuie justificat. Oamenii trebuie să înţeleagă de ce au fost anulate alegerile pentru că altfel suferă de lipsă de legitimitate, inclusiv cei care au ajuns pe funcţii în urma acelor alegeri anulate. Aşadar, punctul meu de vedere este: cât se poate de repede, pentru stabilitatea democratică a ţării noastre, să avem acel raport făcut de administraţia prezidenţială cu privire la motivul anulării alegerilor”, a afirmat Raluca Turcan, la Parlamenr.

Preşedintele Nicuşor Dan declara, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute pe 10 noiembrie, că îşi doreşte ca raportul privind anularea alegerilor prezidenţiale să prezinte „tabloul general” al fenomenului.

Şeful statului a menţionat că, în ceea ce priveşte campania electorală, a existat o neregulă evidentă de natură financiară, în condiţiile în care unul dintre candidaţi a declarat că nu a avut cheltuieli de campanie. Referindu-se la ingerinţa rusă, preşedintele a spus că Parchetul General a prezentat deja o serie de fapte, însă a subliniat că fenomenul trebuie analizat într-un context mai larg.

Editor : C.L.B.