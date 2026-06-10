Primarul comunei Răsuceni din județul Giurgiu, Costel Spălatu, a fost reținut miercuri de procurori într-un dosar care vizează presupuse nereguli legate de modernizarea unei baze sportive și achiziția de carburant. Anchetatorii îl acuză de delapidare și abuz în serviciu, prejudiciul urmând să fie stabilit pe parcursul cercetărilor.

Anchetatorii au descins la sediul Primăriei comunei Răsuceni, dar și în alte localități din județul Giurgiu, într-un dosar care vizează mai multe posibile nereguli comise în ultimii ani.

Potrivit surselor din anchetă, suspiciunile sunt legate de un contract pentru modernizarea unei baze sportive din comună. Procurorii susțin că nu ar fi fost respectate toate procedurile legale, iar administrația locală ar fi acceptat și achitat lucrări care, în realitate, nu erau finalizate.

În atenția anchetatorilor se află și modul în care a fost gestionată o cantitate importantă de carburant achiziționată de primărie. Există suspiciuni că nu ar exista documente justificative clare privind utilizarea acestuia.

În urma descinderilor și a audierilor, procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a primarului. Urmează ca magistrații să decidă dacă acesta va fi cercetat în libertate sau dacă vor fi luate măsuri preventive.

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Editor : C.A.