Primăria Capitalei anunţăvineri că este pregătită pentru primele ninsori cu 400 de utilaje şi aproape 2.800 de muncitori. Primii fulgi de zăpadă vor începe să cadă în Bucureşti sâmbătă după-amiază. Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie, va ninge şi se va depune strat de zăpadă de 2-4 cm. Până duminică seară sunt anunţate precipitaţii mixte, intensificări ale vântului, răcire accentuată şi ninsori viscolite, se arată într-un comunicat transmis de PMB.

La Comandamentul de deszăpezire, convocat vineri de către primarul general, au participat şeful ISU, operatori de salubrizare din toate sectoarele, reprezentanţi ai STB, Administraţiei Străzilor, DGASMB, Apa Nova, Termoenergetica, ANM, Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti.

În cadrul acţiunii de deszăpezire, Primăria Capitalei are rol de coordonare, monitorizare şi control al operatorilor de salubrizare din sectoare. Primăriile de sector, prin aceşti operatori, sunt responsabile de deszăpezirea propriu-zisă, transmite PMB.

„Ar trebui să avem un punct unic de comandă, la ISU, unde se adună toate informaţiile. Trebuie prioritizată circulaţia STB, zona spitalelor şi a serviciilor generale de urgenţă, a şcolilor şi instituţiilor publice. Securizaţi şantierele, monitorizaţi şi remediaţi cu prioritate semaforizarea. Şi mare grijă la oamenii străzii, care trebuie duşi în adăposturi”, a declarat Ciprian Ciucu.

De asemenea, edilul a cerut operatorilor de salubrizare să acţioneze cu grijă la aplicarea substanţelor antiderapante, ca să protejeze arborii, arbuştii şi spaţiile verzi amenajate din oraş.

Situaţia la nivelul sectoarelor este următoarea:

Sectorul 1, Romprest: 49 de utilaje, 230 de muncitori manuali, 49 de şoferi pe utilaje, 2.220 de tone de material antiderapant (solid şi lichid);

Sectorul 2, Supercom: 77 de utilaje, 375 de muncitori manuali, 144 şoferi pe utilaje şi 5.500 de tone de material antiderapant;

Sectorul 3, Direcţia Generală de Salubritate: 30 de utilaje, 260 de muncitori (manuali şi pe utilaje) şi 4.207 tone de material antiderapant;

Sectorul 4, Bin Go Solution: 70 de utilaje, 540 de oameni şi 4.000 tone de material antiderapant;

Sectorul 5, Salubrizare Sector 5: 80 de utilaje, 295 de muncitori şi 4.500 de tone de material antiderapant;

Sector 6, Administraţia Serviciului Public de Salubrizare: 64 de utilaje, 320 de muncitori şi 1.607 tone de material antiderapant;

STB: 34 de utilaje, 556 de muncitori şi 30 de tone de material antiderapant.

Locuitorii Capitalei pot trimite sesizări atât la dispeceratul PMB (031.9898), cât şi direct la dispeceratul operatorului de salubritate de sector.

Editor : B.E.