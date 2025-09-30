Live TV

Primăria Sectorului 3 cumpără tablete de 2 mii de euro bucata pentru Poliția Locală. Negoiță: „Ne-am digitalizat, n-am idee cât costă"

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Negoiță: Nu știu, n-am idee

Primăria Sectorului 3 a lansat o licitație publică pentru achiziționarea a 200 de tablete pentru Poliția Locală, în valoare de aproape 2 milioane de lei. Asta înseamnă că, pentru o singură tabletă, primăria oferă în jur de 10.000 de lei, preț fără TVA, echivalentul a 2.000 de euro. Contactat de Digi24.ro, primarul Robert Negoiță a declarat că nu are „nicio idee” despre prețul tabletelor, pentru că „nu este specialist”.

Anunțul a fost publicat în data de 23 septembrie pe portalul dedicat achizițiilor publice. Pentru 200 de tablete, care să deservească Poliția Locală, Primăria Sectorului 3 oferă 1.998.000 de lei, preț fără TVA. La un calcul simplu, asta înseamnă că prețul pentru o singură tabletă este evaluat la aproximativ 10.000 de lei, la care se mai adaugă și TVA-ul.

„Obiectivul principal al contractului îl constituie achiziția de tablete tehnice tip rugged, necesare dotării agenților de ordine publică din teren, aferenți Direcției Generale de Poliție Locală a Sectorului 3, care desfășoară activități operative în teren, destinate îmbunătățirii capacității de lucru digitale, prin eficientizarea interacțiunii cu cetățenii”, reiese din caietul de sarcini. 

De asemenea, tabletele trebuie să îndeplinească mai multe caracteristici, precum o autonomie mare a bateriei dar și rezistență în condiții de lucru dificile. Potrivit caietului de sarcini, tabletele trebuie să fie „ranforsate” și să fie rezistente la vibrații, pătrunderii apei și prafului, să reziste la temperaturi extreme și la șocuri termice. 

Negoiță: Nu știu, n-am idee

„Deci chiar n-am nicio idee dacă s-au achiziționat, știu că trebuiau să cumpere, dar la ce preț s-au achiziționat nu știu”, a declarat primarul Sectorului 3 pentru Digi24.ro.

Întrebat dacă suma de aproape 2 milioane de lei este justificată pentru achiziționarea tabletelor, edilul a transmis: „Nu știu să vă zic, nu știu cât costă o tabletă, nu știu, că nu sunt în domeniu. O să întreb colegii să îmi dea explicații despre ce este vorba. Știu că trebuiau tablete, eu mi-am dat acordul să se achiziționeze tablete, că ne-am digitalizat, dar cât costă eu n-am nicio idee.

Nu văd eu caietul de sarcini, că nu e treaba mea. Trebuie să fie compatibile cu necesarul nostru, dar nu sunt specialist”.

Situația a fost semnalată inițial de fostul europarlamentar Vlad Gheorghe. Printr-o postare pe Facebook, acesta a transmis că  „Robert Negoiță consideră că polițiștii lui au nevoie de tablete ca pe frontul din Ucraina. (...) La câți bani o să dea pe ele ar trebui să și zboare, sunt mai scumpe decât orice dronă civilă”. 

