Primarii și consilierii locali cu ordine de protecție ar putea fi suspendați pe durata acestuia, propune un proiect depus la Parlament

2025-09-07-1889
Foto: Inquam Photos / George Călin
Inițiativa legislativă urmărește păstrarea integrității funcției publice 

Mandatul aleșilor locali - consilier local, consilier județean, primar, președinte de consiliu județean - ar putea fi suspendat pe durata valabilității unui ordin de protecție emis împotriva acestora de către o instanță de judecată, propune un proiect de lege inițiat de mai mulți parlamentari de la USR.

„Propunerea extinde cadrul legal actual pentru a acoperi o situație ignorată până acum: exercitarea unei funcții publice locale de către o persoană împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție, mai ales în contextul violenței domestice. Un ordin de protecție este emis de instanță doar în urma unor fapte grave: violență fizică sau psihologică, amenințări, hărțuire sau abuz emoțional.

Astfel de comportamente sunt profund incompatibile cu valorile pe care le așteptăm de la un ales local: cinste, corectitudine și probitate. Oamenii trebuie să fie reprezentați de persoane în care pot avea încredere. Nu vrem să fim conduși de bătăuși!”, a explicat Cynthia Păun, vicepreședintă a Comisiei pentru familie și solidaritate socială, unul dintre autorii inițiativei, potrivit unui comunicat de presă al USR.

În forma actuală, Codul administrativ prevede suspendarea mandatului atunci când o instanță dispune măsura arestării preventive sau a arestului la domiciliu împotriva alesului local. Măsura propusă de parlamentarii USR - de suspendare a mandatului - va fi luată lua doar în situația emiterii unui ordin de protecție stabilit de instanța de judecată, nu al unui ordin provizoriu.

Inițiativa legislativă urmărește păstrarea integrității funcției publice 

„Propunerea nu este o sancțiune penală, ci o măsură care urmărește păstrarea integrității funcției publice, întărește imaginea autorităților locale drept garant al protejării victimelor și al standardelor de moralitate așa cum sunt ele trecute în Codul Administrativ și, nu în cele din urmă, dau un semnal clar că mandatul de ales local nu este o protecție pentru agresori”, a adăugat Simona Săpătaru, vicepreședinta Comisiei juridice din Senat.

De asemenea, deputata USR Monica Berescu, membră a Comisiei pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților, susține că violența domestică nu este o problemă privată, a devenit o problemă națională.

„Când agresorii ajung să dețină funcții publice și să voteze politici care privesc chiar victimele violenței, statul devine complice prin tăcere. Astăzi, în România, 42 de femei au fost ucise de parteneri sau foști parteneri . 42 de tragedii care ne arată că nu mai putem amâna schimbarea.

Este inacceptabil ca persoane cu ordine de protecție să decidă în numele comunității. Un ales local care a ridicat mâna împotriva cuiva nu are ce căuta să ridice mâna la vot. Dacă vrem o societate dreaptă, trebuie să spunem clar: funcțiile publice nu sunt scut pentru agresori”, spune deputata USR Monica Berescu.

Inițiativa USR de suspendare a mandatelor aleșilor locali în cazul în care instanța emite un ordin de protecție împotriva lor transmite un mesaj ferm că instituțiile publice nu tolerează comportamentele abuzive în rândul propriilor membri și contribuie la protejarea victimelor prin înlăturarea presiunii publice exercitate de statutul social al agresorului, crescând încrederea cetățenilor în autoritățile locale și în capacitatea acestora de a acționa rapid împotriva celor care încalcă legile si preceptele morale ale societății.

Inițiativa a fost depusă de cinci parlamentari USR: Cynthia Păun, Monica Berescu, Simona Spătaru, Alexandru Dimitriu și Sorin Șipoș.

