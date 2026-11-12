Primarul Aradului a declarat într-o intervenție telefonică la Digi24 că înainte să se discute despre cine cu cine se comasează, referindu-se la județe, ar vrea să vadă două principii venite de la București, și anume cât din atribuțiile actualelor ministere și agenții trec în deconcentratele din regiuni, dar și ca acestea să nu fie concentrate în viitoarele capitale ale marilor județe nou înființate. „Haideți să stabilim câteva principii pe care să le respectăm și după aceea putem discuta”, a spus Călin Bibarț.

„Eu aș spune ceea ce am spus de fiecare dată, că înainte de a discuta cum comaseze, cine cu cine, aș vrea două principii să le văd venite de la București. Unu, cel mai important - cât din atribuțiile actualelor ministere și agenții trec în deconcentratele din regiuni, în județele mari. Pentru că dacă doar facem încă o verigă între noi și București, în această hipercentralizare a statului român, n-am făcut nimic”, a spus Călin Bibarț, primarul Aradului.

„Și al doilea lucru pe care l-aș menționa, în aceste județe mari, acele entități ale statului român - deconcentrate - să nu fie concentrate doar în acea capitală de județ mare, ci să fie împărțite în fostele capitale de județ pentru o dezvoltare, să spunem, echilibrată a întregii țări”, a continuat edilul.

Dacă mă întrebați pe mine, eu am propus de mult o regiune mai mare, Banat-Crișana, cu capitala la mijloc, pe modelul Australiei: Sydney, cu capitala la Canberra.

„Totul este să fie făcut cu bună credință”

„Dacă se vor face comasări voluntare a câtorva județe, tot eșafodajul hărții pe care l-ați văzut va cădea. Se unesc două județe din două curți de apel diferite. Deci n-aș vrea ajungă deocamdată, și cu atât mai puțin politic, la discuțiile cine cu cine și unească, ci haideți să stabilim câteva principii pe care să le respectăm și după aceea putem discuta”, a punctat Călin Bibarț.

Referitor la căile de comunicații din diferite regiuni, care în unele zone lipsesc ori sunt precare, primarul Aradului a afirmat că „tocmai de aceea ar fi corect ca să fie foarte bine lămurite atribuțiile care pleacă din București către noile județe și instituțiile unde se așează fiecare”.

„Nimic nu este imposibil dacă se dorește. Totul este să fie făcut cu bună credință”, a subliniat Călin Bibarț.

Editor : Liviu Cojan