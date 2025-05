Primarul Buzăului, Constantin Toma, spune că PSD „este setat pe autodistrugere”. Ce crede despre viitorul politic al lui Marcel Ciolacu

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, consideră că actuala conducere a Partidului Social Democrat (PSD) ar trebui să facă un pas în spate la următorul congres, la acest moment partidul fiind "setat pe autodistrugere" iar fostul lider şi premier Marcel Ciolacu nu mai are "niciun viitor" în politica românească, relatează Agerpres.



Joi, la finalul şedinţei Consiliului Local Municipal Buzău, Constantin Toma a declarat că a primit semnale din partea unor primari din România cu privire la faptul că PSD ar trebui să intre la guvernare.



"PSD trebuie să intre la guvernare, este obligatoriu acest lucru, cred că s-a schimbat opinia şi la nivelul conducerii, pentru că sunt sunat de multă lume, vorbesc de primari din România care sunt de acord cu poziţia mea. Înhamă-te la treabă şi oferă susţinere pentru reformă, pentru că echipa asta de negociatori a PSD este cea mai bună echipă a României. Conducerea PSD este învăţată să negocieze extraordinar de bine, nu prea se pricepe la reforme. Echipa este fosta şi actuala conducere a PSD, mai puţin domnul Marcel Ciolacu. Singura variantă de premier este Ilie Bolojan. Practic, s-a votat acest tandem, domnul actual preşedinte Nicuşor Dan a spus de foarte multe ori că doreşte să facă tandem, dumnealui preşedinte şi Ilie Bolojan premier, pentru conducerea ţării. PSD are în momentul ăsta o problemă de credibilitate, a pierdut foarte mulţi dintre alegători, care s-au dus la AUR sau la Victor Ponta iar actuala conducere la viitorul congres sper să facă pasul în spate şi să lase loc altei echipe să se ocupe pentru a mai exista, pentru că în momentul ăsta PSD este setat pe autodistrugere", a afirmat primarul municipiului Buzău.

„Mai mulți pași în spate, nu numai unul”

Referitor la parcursul politic al fostului preşedinte PSD şi premier Marcel Ciolacu, el a apreciat că s-a încheiat.



"Din punctul meu de vedere nu mai are niciun viitor în politica românească. Toată lumea are o problemă de credibilitate, şi eu am o problemă de credibilitate. În momentul în care pierzi patru rânduri de alegeri la rând trebuie să te dai mai mulţi paşi în spate, nu numai unul singur", a susţinut Toma.



Constantin Toma a fost prezent la ceremonia oficială de învestire a noului preşedinte al României, Nicuşor Dan, pe care l-a susţinut în turul doi al alegerilor din luna mai.

