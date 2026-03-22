Primarul Capitalei vrea intervenții urgente în centrul Bucureștiului: „Oriunde te uiți, ceva îți zgârie retina”

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.

Primarul General al Capitalei atrage atenția asupra stării critice a centrului orașului si susține că stâlpii de iluminat ruginiți, mașinile parcate ilegal, spațiile verzi degradate și panourile publicitare ilegale strică aspectul urban. Ciprian Ciucu a decis, alături de edilul Sectorului 1, intervenții rapide și stabilirea de „proiecte de reconfigurări de spații publice”.

Ciprian Ciucu explică, într-o postare pe Facebook, că „oriunde  te-ai afla în Centrul Bucureștiului, la o singură privire, în orice direcție te-ai uita, ceva îți zgârie retina”.

Edilul general a identificat mai multe probleme în urma unei vizite alături de edilul Sectorului 1. Printre acestea se numără: stâlpii de iluminat ruginiți, mașinile parcate ilegal, spațiul verde degradat, graffity-ul, panourile publicitare ilegale, mobilierul stradal degradat sau bannerele puse de firme pe clădiri fără autorizații”.

„Într-o singură poză panoramică, facută la întâmplare, vedem zeci de probleme. Și vă dau doar câteva exemple:  stâlpi de iluminat ruginiți, fără becuri și fara rost, uitați de la Luxten, pe care nu i-a mai luat nimeni de pe spațiul public, cu sutele; mașini parcate aiurea, efectiv peste tot, de la treceri de pietoni, la trotuare; spațiul verde degradat, arbori morți, iarbă peste care se parchează ṣi devine namol la fiecare ploaie; grafitty/tagging omniprezent, ce urâțește peste 95% din clădiri; panouri publicitare ilegale, ruginete, montate în zona protejată și în fața cladirilor de patrimoniu; trotuare murdare din cauză că operatorii de salubrizare nu-și respectă programul, si astfel ne fură; mobilier stradal degradat, neîntreținut; firme si bannare puse pe cladiri fara aitorizatoe, care promoveaza sute de servicii de la xerox la covrigi; terenuri care au acumulat tone de deșeuri. Și pot continua așa, dar ați prins ideea,  dezordinea este generalizată”, susține primarul într-o postare pe Facebook.

Edilul susține că s-a ajuns în această situație din cauza lipsei autorității, inacțiunii poliției locale și după „blazarea patologică  funcționarilor publici de conducere, care nu și-au asumat nimic”.

„În acest context am decis împreună cu Primarul Sectorului 1 George Cristian Tuță să ne coordonăm mai bine, am decis cine ce anume își asumă, în încercarea sisifică de a aduce ordine în Centrul Bucureștiului.  Am decis intervenții rapide, dar am discutat și despre proiecte de reconfigurări de spații publice cum ar fi Piața Lahovari”, susține Ciprian Ciucu.

Top Citite
Sanae Takaichi Donald Trump (1)
1
Cum a reușit premierul japonez Sanae Takaichi, contrar așteptărilor, să transforme a doua...
orban putin
2
Serviciile secrete ruse vor să însceneze o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce...
trufe negre
3
Garda de Mediu a dat amenzi de aproape 1,8 milioane de lei după controale în toată țara...
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
4
Paradoxul conflictului modern. Războiul lui Trump în Iran costă deja mai mult decât prima...
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
5
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al morții” la Marea Neagră
Te-ar putea interesa și:
linia tramvai 5
Femeie lovită de tramvai în București, după ce ar fi traversat pe roșu. Circulația liniei 5, blocată
gaze aragaz flacara ochi aprins
Sute de consumatori, lăsați fără gaze în Sectorul 1 al Capitalei din cauza unei avarii. Care este cauza și când se va relua alimentarea
parcagii
Apelul Primăriei Capitalei și al Poliției Locale: Nu le mai daţi bani parcagiilor! O formă de înșelăciune care trebuie oprită
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. STB
Amenzi de 86.000 lei în centrul Capitalei pentru fațade murdare. Ciucu: „E inacceptabil ce vedem în oraș”
Mineri protestând în Târgu Jiu
Minerii din Valea Jiului continuă protestul, iar marți vor veni la București
Recomandările redacţiei
ODAmaD00NDAmaGFzaD01NjUyNDcwZDUyNWUwNzBlMDdiOGQ3YjI2MGQ3OTg3MQ==.thumb (1)
Atacul prin care Iranul a avertizat Europa să nu se implice în...
HMS Anson
Regatul Unit a trimis un submarin nuclear în Marea Arabiei. Poate...
explozie turcia
Explozie într-un district al Istanbulului: două clădiri s-au...
Strategically,Important,Strait,Of,Ormuz,(hormuz),Old,Map,Fragment,Originally
Reacția Iranului la ultimatumul lui Trump: Cine poate traversa...
Ultimele știri
Șeful Gărzii de Mediu: Am reușit să astupăm un vid legislativ prin care rețele întregi aduceau ilegal deșeuri în România
Țara din Europa care a limitat vânzările de carburanți: „Nu m-am gândit că vom fi afectați atât de repede de evenimentele din Iran”
Avioanele SUA din România au efectuat a doua misiune de realimentare spre Orientul Mijlociu
Partenerii noștri
Pe Roz
Conjuncția astrologică rară dintre Soare și Neptun le schimbă viețile. Top trei zodii care atrag noroc pe 22...
Cancan
Elena Gheorghe, distrusă! A făcut anunțul cu lacrimi în ochi: 'Despărțirile sunt cumplite'
Fanatik.ro
Istvan Kovacs, cel mai mare arbitru român din toate timpurile?! Cristi Balaj îl contrazice pe Burleanu: „El...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Ea este jucătoarea din WTA care e plină de bani. Familia ei are miliarde de dolari
Adevărul
Milioane de români s-au stabilit în străinătate. Banii trimiși acasă au depășit investițiile străine directe
Playtech
Cum să cureți gulerul și mânecile pătate ale jachetei fără să o bagi la spălat
Digi FM
Un jandarm a găsit o borsetă cu 4.500 de euro și peste 7.500 de lei. Ce a urmat apoi a devenit viral
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce lovitură: Jose Mourinho e alesul! Contract pe trei ani
Pro FM
Demi Lovato, adevărul despre lupta cu tulburările de alimentație: „Plângeam când mergeam în magazine”
Film Now
Keith Urban, apariție surprinzătoare după ce s-a aflat de apropierea dintre Nicole Kidman și Simon Baker. Cum...
Adevarul
Cum a profitat Ucraina de destrămarea comunicațiilor rusești pentru a trece rapid în ofensivă
Newsweek
Ministrul muncii, anunț pentru 4.600.000 pensionari: Pensiile cresc cu sume între 128 și 700 lei. „Nu amânăm”
Digi FM
Kevin Hart își ironizează propria statuie de ceară: "Cine dracu’ e ăsta?". Comentariul lui Dwayne Johnson...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mecanismul prin care gripa severă afectează inima, descoperit de cercetători. De ce crește numărul de atacuri...
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Scarlett Johansson, fără machiaj pe platourile „The Exorcist”. Actrița a surprins cu o apariție naturală în...
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant