Primarul Capitalei vrea intervenții urgente în centrul Bucureștiului: „Oriunde te uiți, ceva îți zgârie retina”

Primarul General al Capitalei atrage atenția asupra stării critice a centrului orașului si susține că stâlpii de iluminat ruginiți, mașinile parcate ilegal, spațiile verzi degradate și panourile publicitare ilegale strică aspectul urban. Ciprian Ciucu a decis, alături de edilul Sectorului 1, intervenții rapide și stabilirea de „proiecte de reconfigurări de spații publice”.

Ciprian Ciucu explică, într-o postare pe Facebook, că „oriunde te-ai afla în Centrul Bucureștiului, la o singură privire, în orice direcție te-ai uita, ceva îți zgârie retina”.

Edilul general a identificat mai multe probleme în urma unei vizite alături de edilul Sectorului 1. Printre acestea se numără: stâlpii de iluminat ruginiți, mașinile parcate ilegal, spațiul verde degradat, graffity-ul, panourile publicitare ilegale, mobilierul stradal degradat sau bannerele puse de firme pe clădiri fără autorizații”.

„Într-o singură poză panoramică, facută la întâmplare, vedem zeci de probleme. Și vă dau doar câteva exemple: stâlpi de iluminat ruginiți, fără becuri și fara rost, uitați de la Luxten, pe care nu i-a mai luat nimeni de pe spațiul public, cu sutele; mașini parcate aiurea, efectiv peste tot, de la treceri de pietoni, la trotuare; spațiul verde degradat, arbori morți, iarbă peste care se parchează ṣi devine namol la fiecare ploaie; grafitty/tagging omniprezent, ce urâțește peste 95% din clădiri; panouri publicitare ilegale, ruginete, montate în zona protejată și în fața cladirilor de patrimoniu; trotuare murdare din cauză că operatorii de salubrizare nu-și respectă programul, si astfel ne fură; mobilier stradal degradat, neîntreținut; firme si bannare puse pe cladiri fara aitorizatoe, care promoveaza sute de servicii de la xerox la covrigi; terenuri care au acumulat tone de deșeuri. Și pot continua așa, dar ați prins ideea, dezordinea este generalizată”, susține primarul într-o postare pe Facebook.

Edilul susține că s-a ajuns în această situație din cauza lipsei autorității, inacțiunii poliției locale și după „blazarea patologică funcționarilor publici de conducere, care nu și-au asumat nimic”.

„În acest context am decis împreună cu Primarul Sectorului 1 George Cristian Tuță să ne coordonăm mai bine, am decis cine ce anume își asumă, în încercarea sisifică de a aduce ordine în Centrul Bucureștiului. Am decis intervenții rapide, dar am discutat și despre proiecte de reconfigurări de spații publice cum ar fi Piața Lahovari”, susține Ciprian Ciucu.

