Primarul PSD din judeţul Vrancea care a promis alegătorilor locuri de case în schimbul voturilor se apără de acuzaţii spunând că „la nivel de ţară, lumea nu ştie lumea ce să voteze şi pe cine să voteze”. Într-o intervenţie telefonică la Digi24, cu un discurs presărat cu greşeli gramaticale şi de exprimare, primarul spune că nu a condiţionat nimic şi că nu crede că ce a făcut este o greşeală.

Iulian Dumitru (PSD), primar Slobozia Bradului: Primăria a reuşit cu nişte eforturi extraordinar de serioase să achiziţioneze un teren de 77 000 de metri pătraţi din părerile personale şi ale primăriei se lotizează locurile, în jur de 130-150 de locuri. La nivel de comună sunt solicitări, în jur de 4-500 de cereri, tineri căsătoriţi, cu natalitatea cea mai mare din România şi au solicitat aceşti tineri, bineînţeles că vor beneficia pentru că sunt condiţii mai puţin optime legat de problemele lor personal ca şi (sic!) familie. Tot tinerii din comună, se va face o anchetă socială şi în funţie (sic!) de rezultatele anchetei sociale se va atribui (sic!) locuri de casă tinerilor căsătoriţi, bineînţeles că selecţia o va face consiliul local.

Alina Manolache: Domnule primar, ce legătură avea prezentarea acestor loturi pentru casă cu votul pentru PSD de duminica viitoare asupra căruia aţi insistat aproximativ două minute şi jumătate din înregistrare?

Iulian Dumitru (PSD), primar Slobozia Bradului: Acum, să vă răspund la întrebare: în primul rând, e campanie electorală, în al doilea rând, nu am condiţionat cumva. Am zis că toţi tinerii căsătoriţi vor beneficia fără discriminare, dacă cumva ţin minte eu că n-am condiţionat şi nici n-am făcut discriminare. Că am zis la un moment dat că romii şi nu ştiu ce şi am zis fără discriminare. Lucrul ăsta am zis.

Alina Manolache: De ce aţi ţinut să precizaţi veniţi la vot şi votaţi PSD?

Iulian Dumitru (PSD), primar Slobozia Bradului: Staţi un pic, îmi pare rău atunci, îmi pare rău, că trebuia să zic să voteze UDMR. Adică eu sunt membru PSD şi sunt şi primar al PSD, ar fi trebuit să zic votaţi cumva UDMR? Eu văd la televizor că toată lumea, inclusiv ăştia din cum îi cheamă, spun aşa: votaţi partidul naţional, votaţi partidul social, votaţi UDMR, votaţi cum îi cheamă pe ei. Eu ce trebuia să fac? Am zis: „Domnule, veniţi la vot!”, că ei nu ştiu. Dacă întrebaţi în comună, şi bine ar fi să faceţi un reportaj pe raza comunelor la nivel de ţară, nu ştie lumea ce să voteze şi pe cine să voteze.

Alina Manolache: Păi nu trebuie să le spunem oamenilor ce să voteze, domnule primar.

Iulian Dumitru (PSD), primar Slobozia Bradului: A, îmi cer scuze, eu nu consider că e o greşeală ca eu membru PSD vin şi spun veniţi şi votaţi, că aşa se spune...

Alina Manolache: Faceţi un clip electoral, domnule primar, dar nu unul legat de casele comunei.

Iulian Dumitru (PSD), primar Slobozia Bradului: Nu, legat de casele comunei am spus aşa: Toţi tinerii din comună va beneficia (sic!) de loc de casă. N-am zis persoanei: doar tu vei beneficia! Şi n-am condiţionat. Dacă întrebaţi copilul acela, are aşa: El şi cu soţia lui şi cu nu ştiu câţi copii. Acel domn Vieru, dacă mă întrebaţi acum, nu are nicio familie compusă din 25 de membri cu drept de vot, dacă ma întrebaţi nu ştiu. Se va face o anchetă socială, câţi cu drept de vot are şi nu are. Şi el e singur cu nevastă şi nu trebuia dacă are sau nu are.

Alina Manolache: Deci, cei 25 de oameni ai lui erau membrii familiei?

Iulian Dumitru (PSD), primar Slobozia Bradului: Nu. Nu.

Alina Manolache: Dar la cine vă refereaţi când spuneaţi „Vino cu toţi cei 25 de oameni la vot şi un loc de casă va fi al tău”?

Iulian Dumitru (PSD), primar Slobozia Bradului: Nu, nu, numai el. El a solicitat un loc de casă şi solicită toţi tinerii locuri de casă şi el nu are nicio echipa de 25 de oameni. A fost o scăpare sau o glumă sau o greşeală, nu e o problemă că el nu va veni cu 25 de oameni la vot. Niciun tânăr din comuna Slobozia Bradului, cei 500 de solicitanţi cu drept de făcut solicitări pentru locuri nu au acele voturi.

Alina Manolache: Ştiţi ce spune codul penal, domnule primar? Oferirea de bani, bunuri sau alte foloase în schimbul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Iulian Dumitru (PSD), primar Slobozia Bradului: Doamnă, nu am condiţionat. Vă rog frumos să înţelegeţi. Aveţi filmuleţul în faţă, cred, nu am condiţionat. Dacă spuneam cumva: „Domnule, dacă nu vei vota cu cei 25 sau cu 44 sau cu 50 nu vei beneficia”. Se va face o selecţie în urma anchetei sociale. Dacă condiţionam era, cred, o greşeală, dar nu este.