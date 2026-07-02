Primarul Chişinăului, Ion Ceban, a anunţat, joi, că partidul de opoziţie pe care îl conduce (MAN) va iniţia o moţiune de cenzură împotriva guvernului condus de Alexandru Munteanu, în contextul scandalului de la compania de stat MoldATSA şi al reacţiilor autorităţilor la acest caz, scopul fiind declanşarea alegerilor parlamentare anticipate.

„Urmăresc toată această sinceritate falsă a boierilor din PAS şi gestionarilor de verişoare, care declară că nu au ştiut nimic şi se pocăiesc chipurile în faţa oamenilor, ca să îi mai prostească în continuare. Cu feţele absolut nedumerite, ies rând pe rând şi spun minciuni fără să roşească în faţa tuturor cetăţenilor. (…) Să fi fost astfel de situaţii în Europa, precum în Germania, Franţa, ar fi zburat toţi în corpore. Nu-mi închipui să se întâmple aşa ceva la Primărie”, a declarat Ceban, citat de NewsMaker.

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Politicianul prorus care în ultimii ani pozează în proeuropean şi căruia anul trecut i s-a interzis să intre în România şi în spaţiul Schengen pe o perioadă de cinci ani, a anunţat că sâmbătă, partidul său, Mişcarea Alternativa Naţională, va convoca Consiliul Naţional extins, unde va propune aprobarea moţiunii de cenzură împotriva guvernului, transmite News.ro.

„O vom înainta în Parlament, pentru a fi declanşate alegerile parlamentare anticipate. Săptămâna viitoare vom propune tuturor deputaţilor din Parlament să o semneze”, a mai declarat Ceban.

Teoretic, moţiunea de cenzură nu are şanse să treacă, partidul de guvernământ, PAS, având majoritatea în parlament.

Preşedinta Maia Sandu a anunţat miercuri „o curăţenie generală” în instituţiile statului, în contextul scandalului de la MoldATSA în care este implicat fostul director al instituţiei, Dumitru Vangheli, precum şi verişoara sa, Anastasia Taburceanu. Şefa statului a declarat că neregulile de la compania de stat şi alte cazuri similare sunt incompatibile cu valorile pe care le promovează şi a anunţat, în acest context, o serie de măsuri, printre care revizuirea modului de numire în funcţiile-cheie, introducerea obligativităţii avizelor SIS (serviciul de informaţii) şi CNA (agenţia anticorupţie) pentru aceste numiri, reevaluarea consiliilor de administraţie ale întreprinderilor de stat şi reglementarea remuneraţiei membrilor acestora.

Totodată, Maia Sandu a cerut divizarea Agenţiei Proprietăţii Publice în două entităţi şi iniţierea unui control la toate întreprinderile de stat pentru a verifica modul în care sunt gestionaţi banii publici. Ea a solicitat, de asemenea, Fiscului şi CNA să verifice legalitatea acţiunilor „indiferent de partid, rudenie sau alte legături” şi a declarat că orice sumă obţinută abuziv trebuie restituită statului.

Alţi doi lideri politici din opoziţie, şeful „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, şi preşedintele Partidului Socialiştilor, Igor Dodon, au cerut demisia guvernului şi organizarea alegerilor parlamentare şi prezidenţiale anticipate, după declaraţiile făcute de şefa statului.

Editor : A.C.