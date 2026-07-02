Live TV

Video Primarul Chişinăului anunță o moțiune de cenzură împotriva guvernului Republicii Moldova, în urma scandalului MoldATSA

Data actualizării: Data publicării:
ion ceban
Foto: captură video Ion Ceban/ Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Primarul Chişinăului, Ion Ceban, a anunţat, joi, că partidul de opoziţie pe care îl conduce (MAN) va iniţia o moţiune de cenzură împotriva guvernului condus de Alexandru Munteanu, în contextul scandalului de la compania de stat MoldATSA şi al reacţiilor autorităţilor la acest caz, scopul fiind declanşarea alegerilor parlamentare anticipate. 

„Urmăresc toată această sinceritate falsă a boierilor din PAS şi gestionarilor de verişoare, care declară că nu au ştiut nimic şi se pocăiesc chipurile în faţa oamenilor, ca să îi mai prostească în continuare. Cu feţele absolut nedumerite, ies rând pe rând şi spun minciuni fără să roşească în faţa tuturor cetăţenilor. (…) Să fi fost astfel de situaţii în Europa, precum în Germania, Franţa, ar fi zburat toţi în corpore. Nu-mi închipui să se întâmple aşa ceva la Primărie”, a declarat Ceban, citat de NewsMaker. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Politicianul prorus care în ultimii ani pozează în proeuropean şi căruia anul trecut i s-a interzis să intre în România şi în spaţiul Schengen pe o perioadă de cinci ani, a anunţat că sâmbătă, partidul său, Mişcarea Alternativa Naţională, va convoca Consiliul Naţional extins, unde va propune aprobarea moţiunii de cenzură împotriva guvernului, transmite News.ro. 

„O vom înainta în Parlament, pentru a fi declanşate alegerile parlamentare anticipate. Săptămâna viitoare vom propune tuturor deputaţilor din Parlament să o semneze”, a mai declarat Ceban. 

Teoretic, moţiunea de cenzură nu are şanse să treacă, partidul de guvernământ, PAS, având majoritatea în parlament. 

Preşedinta Maia Sandu a anunţat miercuri „o curăţenie generală” în instituţiile statului, în contextul scandalului de la MoldATSA în care este implicat fostul director al instituţiei, Dumitru Vangheli, precum şi verişoara sa, Anastasia Taburceanu. Şefa statului a declarat că neregulile de la compania de stat şi alte cazuri similare sunt incompatibile cu valorile pe care le promovează şi a anunţat, în acest context, o serie de măsuri, printre care revizuirea modului de numire în funcţiile-cheie, introducerea obligativităţii avizelor SIS (serviciul de informaţii) şi CNA (agenţia anticorupţie) pentru aceste numiri, reevaluarea consiliilor de administraţie ale întreprinderilor de stat şi reglementarea remuneraţiei membrilor acestora. 

Totodată, Maia Sandu a cerut divizarea Agenţiei Proprietăţii Publice în două entităţi şi iniţierea unui control la toate întreprinderile de stat pentru a verifica modul în care sunt gestionaţi banii publici. Ea a solicitat, de asemenea, Fiscului şi CNA să verifice legalitatea acţiunilor „indiferent de partid, rudenie sau alte legături” şi a declarat că orice sumă obţinută abuziv trebuie restituită statului. 

Alţi doi lideri politici din opoziţie, şeful „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, şi preşedintele Partidului Socialiştilor, Igor Dodon, au cerut demisia guvernului şi organizarea alegerilor parlamentare şi prezidenţiale anticipate, după declaraţiile făcute de şefa statului. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
2
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
nicusor dan face declaratii
3
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan
steag germania Reichstag guvern parlament
4
Germania le cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei
Calendar ortodox pentru luna iulie 2026. Foto Getty Images
5
Calendar ortodox iulie 2026: Sărbătorile cu cruce roșie din această lună. Începe unul...
Revoltă în SUA la Cupa Mondială! ”Lionel Messi a scăpat nepedepsit”
Digi Sport
Revoltă în SUA la Cupa Mondială! ”Lionel Messi a scăpat nepedepsit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
„Nu o recunosc”. Scandal uriaș în jurul Maiei Sandu: salarii de mii de euro, CV-uri falsificate și verișoare în funcții publice
harta romania - moldova
Planul B al Rep. Moldova, dacă ușa de intrare în Europa rămâne închisă: unirea cu România. Alternativa, presărată cu obstacole
Maia Sandu
Ce spune Maia Sandu despre scenariul de a fi premier după încheierea mandatului de preşedinte al R. Moldova
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
Maia Sandu, despre proiectul de lege privind unirea României cu R. Moldova: „E propus de un agent al Moscovei”
INSTANT_EXTRADARE_BALAN_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Maia Sandu l-a lăsat fără cetățenie pe fostul adjunct SIS care spiona pentru KGB, Alexandru Balan
Recomandările redacţiei
Avertizare meteo de furtuni.
Toată țara, sub cod portocaliu și galben de furtuni: sunt așteptate...
lia savonea - inquam - ganea
Guvernul ar putea sesiza CCR după ce Înalta Curte a cerut în instanță...
ciocanel justitie
Conducerea Tribunalului București a răspuns atacurilor PNL, după...
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureșan: „Suspendarea președintelui României este un act...
Ultimele știri
CSM denunță o „escaladare fără precedent” a discursului împotriva instanțelor, după reacția PNL privind Congresul atacat în justiție
România a organizat o „misiune de transport aerian strategic” pentru a ajuta Venezuela. Ce transportă avionul armatei
Curtea Supremă a UE confirmă amenda antitrust de 4,1 miliarde de euro aplicată Google
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zile norocoase în iulie 2026 pentru fiecare zodie. Momentul-cheie al lunii are loc pe 29 iulie
Cancan
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Monaco! Femeia rănită nu este soția lui Vadim Ermolaev
Fanatik.ro
Daniel Graovac a semnat cu Rapid! Contract surprinzător: ce salariu va avea
editiadedimineata.ro
Italia: patru suspecți, reținuți în cazul atacului cu bombă împotriva unui jurnalist
Fanatik.ro
Compania uriașă, prezentă și în România, care oferă pizza gratis în valoare de 1 milion de dolari după un...
Adevărul
250 de kilometri de autostradă promiși în 2026, niciunul finalizat în primele șase luni. Unde se va lucra și...
Playtech
Averea găsită la percheziții în dosarul azilelor din Bihor. Ce ascundea seiful lui Viorel Pașca, totul a fost...
Digi FM
Reacția unui deputat PSD când a fost întrebat cum își permite o mașină de 120.000 de euro din salariul de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Cutremur” la națională după eliminarea de la CM 2026: nu mai joacă până când selecționerul e dat afară!
Pro FM
Fiii lui Britney Spears au surprins pe toată lumea! Sean și Jayden au debutat ca modele la Paris Fashion Week
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Motivul pentru care Angelina Jolie nu și-a refăcut viața amoroasă după divorțul de Brad Pitt: „Mi-a luat...
Adevarul
Atunci când iadul s-a pogorât pe Pământ. Unul dintre cele mai terifiante cazuri de posedare din istorie...
Newsweek
Când vom avea o nouă formulă de calcul pentru pensii mai mari? Ministerul muncii, răspuns dezamăgitor
Digi FM
La un an de la moartea lui Mihai Leu, soția sa a transmis un mesaj sfâșietor: „Despărțirea există doar pentru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Hidratarea nu este suficientă pe timp de caniculă. Cum trebuie adaptată alimentația când sunt temperaturi...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Hugh Jackman, dezvăluiri despre cel mai greu rol al carierei. A avut echipament de 90 kg: "Nimic nu m-a...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...