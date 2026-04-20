Primarul Constantin Toma a votat în favoarea premierului Bolojan: „S-au spus foarte multe neadevăruri în şedinţa PSD”

Primarul Buzăului, Constantin Toma, a votat în favoarea premierului Bolojan, el afirmând că se simte foarte bine şi în acelaşi timp rău, pentru că am mai intrat într-o criză politică care va aduce suferinţă pentru toţi românii. El a arătat că s-au spus foarte multe neadevăruri în şedinţă şi PSD a fost mai mult în opoziţie decât la putere, pentru că a criticat orice decizie a guvernului.

„Mă simt foarte bine şi mă simt în acelaşi timp rău, pentru că am mai intrat într-o criză politică care va aduce suferinţă pentru toţi românii, indiferent de tot ceea ce s-a motivat”, a declarat primarul Constantin Toma, în emisiunea România Politică de la Prima News, citat de News.ro.



El a precizat că s-au spus multe neadevăruri în şedinţa PSD.



„S-au spus foarte multe neadevăruri la această conferinţă, congres, ce-o fi fost. (..) Să ne înţelegem, Partidul Social-Democrat, din păcate, a fost mai mult în opoziţie decât la putere, pentru că a criticat orice decizie, chiar dacă se înţelegeseră în coaliţie. Există un acord politic, inclusiv pe această listare de pachete minoritare, pe bursă, care aduce câştig României, nu aduce pierderi. Aduce şi bani, aduce transparenţă şi aduce management mai performant, iar România nu-şi pierde proprietatea. S-a încercat, aşa, o impresionare a poporului, vezi, Doamne, noi suntem salvatorii. Nu este deloc aşa”, a subliniat Toma.



Constantin Toma a mai afirmat că a vorbit cu primari de comune, care i-au spus că nu le convine că se ştie la partid IP-ul şi ştiu cum votează.



Întrebat de ce le e teamă celor din PSD, Constantin Toma a spus că ”pentru orice funcţie, trebuie să primeşti un acord de la şeful de partid şi de la şefii de partid de la Bucureşti”.

